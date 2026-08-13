Los incendios de Niebla (Huelva) y Huesca arrasan 37.000 hectáreas y más de 1150 personas han sido evacuadas

El incendio forestal de Niebla, en Huelva, que ha calcinado ya más de 31.000 hectáreas, continúa "muy activo" y ha obligado en la jornada de este miércoles a que se ordenen nuevos alejamientos preventivos en la provincia onubense y en la de Sevilla.

La Junta de Andalucía ha informado sobre los últimos detalles del incendio en la última reunión este miércoles del Comité de Operaciones en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de este incendio, en la que la dirección de Extinción ha señalado que la actividad más relevante se ha concentrado en la zona norte, donde el fuego ha aprovechado la topografía, en el este, sureste y el noreste.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía también ha informado en la noche de este miércoles de que se ha controlado el incendio forestal de Andújar, Jaén.

El teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos Izquierdo, se encontraba junto al delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, al puesto de mando avanzado del operativo desplegado para luchar contra el fuego.

Ambos han acompañado a los efectivos en las labores de extinción, según ha detallado la Delegación del Gobierno en Andalucía. La UME mantiene además desplegados más de 350 militares en el incendio de Niebla.

695 efectivos y 681 evacuados

Para impedir el avance del fuego, el dispositivo mantiene activa la Situación Operativa 2 del Plan Infoca y ha reforzado su personal hasta alcanzar cerca de 695 efectivos sobre el terreno y 257 medios materiales.

Además, el eclipse solar total del pasado miércoles ha complicado el periodo de operatividad de los medios aéreos que combaten las llamas.

El incendio en Huesca arrasa 6.000 hectáreas

Evitar la propagación del incendio hacia el entorno de San Juan de la Peña, en Huesca, es la prioridad del operativo de extinción durante esta noche después de que las llamas hayan arrasado cerca de 5.705 hectáreas y 577 personas hayan sido evacuadas, sumadas las de 9 poblaciones y el centenar de un camping.

El incendio forestal que comenzó este lunes en Las Peñas de Riglos sigue activo, en Situación Operativa 2 Nivel 2 del Procinfo y mantiene esta noche a cientos de efectivos de distintas administraciones trabajando para establecer líneas de defensa en las últimas horas y evitar nuevos avances del fuego.

Los trabajos, según ha informado el Gobierno de Aragón tras el último encunetro del Cecopi, ponen el foco en consolidar los sectores más sensibles del perímetro y reforzar las líneas de defensa antes del cambio de las condiciones meteorológicas previsto para este jueves.

El pasado miércoles, el fuego ha superado una carretera entre Alastuey y Arbués, lo que ha provocado el refuerzo las medidas preventivas y las restricciones de acceso.

A las poblaciones de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Alastuey, Bailo y Larués evacuadas ya ayer se ha sumado hoy la de Botaya, con un total de 477 personas entre todas ellas, y se ha enviado también un mensaje Es Alert para ordenar el confinamiento de Santa Cilia y Binacua debido a la presencia de humo.

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