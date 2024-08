Un vecino siembra el pánico en Usera al salir a la calle con cuchillos y palos: "Quemó el portal... pánico es lo que tenemos todos"

El barrio madrileño de Usera vuelve a estar en el punto de mira. Si bien hace unos días Espejo Público se hizo eco de las 'No-Limpiadas', la polémica iniciativa de la Asociación vecinal barrio Moscardó para denunciar la suciedad de las calles, en esta ocasión el foco se encuentra en el habitante de un edificio marcado por la conflictividad.

Hasta allí se ha desplazado el reportero del programa, Javi Fuente, quien ha podido comprobar en primera persona la tensión que reina en toda la calle. El culpable de esto es un vecino llamado Rafa, que desde hace tiempo presenta un comportamiento errático. Es el dueño de uno de los edificios del barrio, un edificio que se encuentra en pésimas condiciones, y al que la policía y bomberos han tenido que acudir en múltiples ocasiones, ya que dada la gran cantidad de basura que acumula, se han llegado a producir incendios. De igual manera, suele arrojarla por la ventana.

"Quemó el portal"

Según han narrado a los micrófonos de Espejo Público los vecinosde la zona, Rafa ha llegado a amenazarlos con cuchillos, cutters y palos, y les está haciendo la convivencia imposible. Se encuentran atemorizados. Una mujer cuenta que ha tenido que pedir a operarios que le acompañen a hacer la compra, por miedo a encontrarse con él. Sobre este sujeto pesan varias denuncias y órdenes de alejamiento, aunque no cesa en su comportamiento.

Durante la grabación del reportaje, el hombre ha increpado en múltiples ocasiones a Javi Fuente, haciendo el ademán de pintarle con un spray de pintura, o lanzarle objetos. Jose, el dueño de un bar que se encuentra en la calle y de origen chino, también ha sido víctima de su comportamiento. Ha amanecido con una pintada racista en la pared del local. En ella se puede leer: "Perro chino".

Otros testimonios recogidos afirman: "No os acerquéis mucho por si sale el señor y os puede hacer cualquier cosa. Suele salir con un palo y a veces con cuchillos", "es un problema", "una vez me amenazó con un cuchillo, te lo juro", "cualquier día, pues una desgracia", "han venido los bomberos porque se quemó el portal (...) como pone velas ahí". La vecina de un edificio próximo reconoce que "lo tengo judicializado (...) pánico es lo que tenemos todos. Al intentar preguntar al protagonista de la historia por su versión de los hechos, este se ha negado a contestar: "Yo no quiero hablar con usted", sostiene.

Problemas a la hora de diagnosticar problemas mentales

Los colaboradores de Espejo Público coinciden a la hora de señalar que el individuo probablemente cuenta con algún problema de salud mental. Gonzalo Miró especula con las razones que podrían explicar que el hombre siga sembrando el pánico en la calle: "Me imagino que no habrá delinquido lo suficiente para ser detenido". Alonso Caparrós, por su parte, ha recordado el testimonio de un psiquiatra que ha sido entrevistado en el programa: "Una de las cosas que decía es que había un problema a la hora de diagnosticar con rapidez lo que son los problemas mentales y yo creo que esto (...) evidentemente es un peligro y no hay nada ni nadie ningún mecanismo que coja y diga 'usted está enfermo vamos a ingresarlo, vamos a tratarlo'".