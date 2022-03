"Vamos a tener un desabastecimiento de pollo en 2022 por la quiebra de las empresas"

Alexis tiene un criadero de pollos. Los pollitos llegan recién nacidos y a partir de ahí los va engordando en su nave. Cuenta que actualmente las granjas están muy tecnificadas y hay que mantener una temperatura de 33 grados, eso origina unos costes de luz y gas muy altos.

Necesita un permanente control de CO2, amoníaco, humedad relativa por el volumen que tienen. Una explotación media con unos 55.000 pollos va a pasar de 20.000 euros de gastos energéticos de luz y gas en el 2021 a más de 70.000 euros en este año.

Se trata de un incremento de más de 55.000 euros inasumible para el sector. "Vamos a entrar en pérdidas y esto va a provocar un desabastecimiento del pollo a lo largo del 2022 por la quiebra de las empresas", advierte.

Un total de 300 titulares de explotaciones se han dirigido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas para que se cumpla la ley de cadena alimentaria que actualmente no se está respetando. El sistema de integración consiste en que una empresa integradora lleva a sus instalaciones sus pollos, pienso y servicio veterinario y ellos tan solo hacen la labor de cría y engorde. Lamenta que muchos ganaderos no va a tener otro remedio que cerrar.

Apunta además que de la subida de más del 20% que ha registrado esta semana el pollo no les llega nada: "Nosotros no vemos absolutamente ni un solo euro y estamos criando a pérdidas". Le piden al ministro que actúe de oficio y vele por el cumplimiento de esa ley de cadena alimentaria y obligue a las integradoras a que le suban el contrato. "Las integradoras nos marcan un precio, nunca se ha visto que un cliente le marque el precio a su proveedor pero en este caso es así y no vemos ni un solo euro de esa subida del 20% que se ha reflejado en los lineales".

