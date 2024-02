Los 'trucos' de las inmobiliarias que no pueden cobrar honorarios de agencia

Gran parte del negocio de las inmobiliarias se ha esfumado con la nueva Ley de vivienda, ya no pueden cobrar el mes de agencia al inquilino. Un varapalo para el sector que algunos se niegan a aceptar e intentan compensar esta pérdida con fórmulas imaginativas. Hay inmobiliarias que han empezado a cobrar al inquilino nuevos conceptos como gastos de asesoría, personal shopper inmobiliario o estudios de solvencia obligatorios.

¿Qué cobran ahora?

En "Espejo Público" investigamos qué ocurre con el alquiler y lo que nos encontramos es que, de entrada, muchas inmobiliarias son reacias a dar información por teléfono, hay que insistir para que te expliquen bien qué gastos tendremos que afrontar como inquilinos si decidimos buscar un alquiler con una agencia inmobiliaria. Algunos nos aseguran que ellos ya no cobran el mes de agencia pero reconocen que en el sector hay quien intenta seguir cobrándolo al inquilino y si cuela cuela.

Es el caso de Carolina que está buscando alquiler en Madrid. Nos cuenta que "ayer mismo me lo pidieron", ella asegura que "pedirlo te lo piden" a ver si picas y que cuando les ha dicho que eso no es legal lo que le ha ocurrido es que "no te lo alquilan" y te quedas sin casa si no entras por el aro.

Decidimos investigar de primera mano si esto es así y llamamos a varias inmobiliarias para preguntar si se piden al inquilino pagar el mes de agencia y estas son las respuestas que nos dan:

Inmobiliaria 1 "El mes de agencia lo paga el arrendador"





Inmobiliaria 2 "Es que esa es una pregunta un poco compleja de responder... "





Inmobiliaria 2 "Entiendo que cuando me dices eso es porque unas inmobiliarias te han dicho que tienes que pagar honorarios y otras te han dicho que no"





Inmobiliaria 2 "Se supone que no se puede cobrar pero en principio lo están haciendo porque no hay una multa como tal"

Ya ven lo reconocen abiertamente que algunos siguen facturando al inquilino aunque no sea legal ese pago que eliminó la nueva Ley de vivienda.

¿Qué dicen desde el sector?

Desde el propio sector saben que estas prácticas existen, Antonio Carroza, Presidente de Alquiler Seguro, apunta que "el sector es muy amplio, muy disperso y nosotros tenemos constancia de que hay ciertas prácticas lesivas para los inquilinos de otros agentes que cobran de manera ilegal determinados conceptos" . En su caso nos explica Carroza ellos sí cobran desde hace tiempo, no es una cosa de ahora, un servicio de asistencia al inquilino tras la firma del contrato pero aseguran que en su caso es voluntario y nunca obligan a los clientes a pagarlo si no lo quieren.

Pero que hacen otros agentes inmobiliarios, es cierto que cobran "nuevos conceptos de gestión". Volvemos a llamar y preguntamos. Lo que nos encontramos es esto:

Inmobiliaria 1 "El estudio de solvencia sí"





Inmobiliaria 2 "Pero eso no cuesta más de 200 euros"





Inmobiliaria 3 "Sí, eso puede suceder pero siempre y cuando, la propiedad, el arrendador exija."





Inmobiliaria 3 " Hay propietarios que lo pagan ellos pero luego realmente no lo pagan ellos... Te explico, lo que hacen es que si van a pedir 1.000 por el alquiler te dicen 1.050 y al final lo estas pagando tú... Todo se puede hacer como te he dicho camuflado"

¿Es legal que nos cobren?

En las llamadas que hacemos por consultar el registro de morosos y revisar la documentación que les enviamos nosotros mismos nos cobrarían entre 200 y 500 euros. ¿Esto es legal? o ¿es abusivo pero están en su derecho de cobrarlo? Enrique García, portavoz OCU, nos explica que las inmobiliarias pueden cobrar los conceptos que quieran, es legal siempre que te informen antes de que lo van a cobrar, de qué incluye el servicio y del coste que facturarán.

La pregunta entonces es si ¿se justifica este pago? Enrique García de OCU, dice que al final muchas veces son servicios que no se prestan, consultar un servicio de morosos no tiene tanto coste adicional. simplemente son escusas para evitar la aplicación de la nueva Ley" Así que al final los inquilinos no pagan el mes de agencia pero ahora deben afrontar otros gastos que les dejan en la misma situación.