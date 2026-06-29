Crisis en el PSOE
Laura López (PSOE), integrante de 'Reactiva + socialdemocracia': "Pedro Sánchez tiene que dar un paso a un lado"
Laura López forma parte de esta nueva facción del PSOE que busca "que haya una transición limpia y que el PSOE vuelva a ser fuerte" después de los escándalos de corrupción que han salpicado al partido.
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Laura López Mendizábal es una de las firmantes del manifiesto 'Reactiva + socialdemocracia'. Un documento dirigido a militantes y simpatizantes del PSOE que nace de la necesidad de "que haya una transición limpia y que el PSOE vuelva a ser fuerte".
Cree esta socialista que tiene que haber una depuración de responsabilidades por los últimos escándalos de corrupción que ha salpicado a la formación y que han llevado incluso a un exministro del Gobierno como José Luis Ábalos a prisión. "No se han depurado responsabilidades", señala.
"Quienes defienden a Pedro Sánchez están en todo su derecho"
Entiende que cierta parte del PSOE defienda a Pedro Sánchez porque hay quienes "están en todo su derecho de defenderle y otras que no están de acuerdo". "La idea de vender un PSOE socialista 'ultrafanático' solo le conviene a una persona", destaca.
Confiesa que a su división les está costando encontrar espacios para articular esta iniciativa. Lamenta además que el calendario de primarias del PSOE impide que su federación de Madrid pueda presentar cualquier candidatura alternativa. Explica que aunque técnicamente sí podrían presentar una candidatura, si las votaciones son en dos semanas no tienen capacidad de acceder al censo.
Describe a Pedro Sanchez como "un compañero que ha tenido aciertos y errores pero tiene que dar un paso a un lado".
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