Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Crisis en el PSOE

Laura López (PSOE), integrante de 'Reactiva + socialdemocracia': "Pedro Sánchez tiene que dar un paso a un lado"

Laura López forma parte de esta nueva facción del PSOE que busca "que haya una transición limpia y que el PSOE vuelva a ser fuerte" después de los escándalos de corrupción que han salpicado al partido.

Críticas a Pedro Sánchez desde el partido.

Publicidad

Laura Simón
Laura Simón
Publicado:

Laura López Mendizábal es una de las firmantes del manifiesto 'Reactiva + socialdemocracia'. Un documento dirigido a militantes y simpatizantes del PSOE que nace de la necesidad de "que haya una transición limpia y que el PSOE vuelva a ser fuerte".

Cree esta socialista que tiene que haber una depuración de responsabilidades por los últimos escándalos de corrupción que ha salpicado a la formación y que han llevado incluso a un exministro del Gobierno como José Luis Ábalos a prisión. "No se han depurado responsabilidades", señala.

"Quienes defienden a Pedro Sánchez están en todo su derecho"

Entiende que cierta parte del PSOE defienda a Pedro Sánchez porque hay quienes "están en todo su derecho de defenderle y otras que no están de acuerdo". "La idea de vender un PSOE socialista 'ultrafanático' solo le conviene a una persona", destaca.

Confiesa que a su división les está costando encontrar espacios para articular esta iniciativa. Lamenta además que el calendario de primarias del PSOE impide que su federación de Madrid pueda presentar cualquier candidatura alternativa. Explica que aunque técnicamente sí podrían presentar una candidatura, si las votaciones son en dos semanas no tienen capacidad de acceder al censo.

Describe a Pedro Sanchez como "un compañero que ha tenido aciertos y errores pero tiene que dar un paso a un lado".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Un empresario cercano a María Corina Machado: "Va estar en Venezuela muy muy pronto"

Un empresario cercano a María Corina Machado: "Va estar en Venezuela muy, muy pronto"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Críticas a Pedro Sánchez desde el partido.

Laura López (PSOE), integrante de 'Reactiva + socialdemocracia': "Pedro Sánchez tiene que dar un paso a un lado"

Análisis del comité de Pedro Sánchez.

Paco Castañares, crítico del PSOE: "El futuro de Pedro Sánchez ya no existe, está acabado"

Un empresario cercano a María Corina Machado: "Va estar en Venezuela muy muy pronto"

Un empresario cercano a María Corina Machado: "Va estar en Venezuela muy, muy pronto"

Agonía en Venazuela tras el terremoto.
Terremoto Venezuela

Un ingeniero químico alerta de los nuevos riesgos tras los terremotos de Venezuela: "Esto puede provocar nuevos derrumbes"

Integrante de Skabum en La Voz Kids
Mejores momentos | Asaltos

Esta niña llora a pesar de ser semifinalista en el equipo de Orozco: “Quería quedarse con Edurne”

Se abrió el suelo y...
En directo

El angusioso accidente de Mari Carmen: "Se me abrió un agujero y caí tres metros hacia abajo"

Mari Carmen Montes daba un paseo por la calle cuando cayó por un agujero de tres metros de profundidad, tal fue el pánico que tanto ella como su pareja han tenido que mudarse de pueblo.

"Huyo de las experiencias de vértigo": la confesión más inesperada de Manel Fuentes en ¡Salta!
Entrevista

"Huyo de las experiencias de vértigo": la confesión más inesperada de Manel Fuentes en ¡Salta!

El presentador asegura que disfruta de un concurso con tanta improvisación, destaca que "pasar el puente entero es de una dificultad total" y traslada la filosofía del programa a lo personal: "Vivir es arriesgarse cada día".

Un experto en blanqueo de capitales, sobre Zapatero.

Un experto en blanqueo de capitales advierte del futuro procesal de Zapatero: "Va a tener que pagar el 47% del valor de las joyas"

Nicolás Redondo, sobre Pedro Sánchez.

El veredicto de Nicolás Redondo sobre Pedro Sánchez y su mujer: "Son personas muy tiradas para adelante sin capacidad de autocontrol"

Esperansa Grasia

Hoy, Esperansa Grasia será la invitada en El Hormiguero

Publicidad