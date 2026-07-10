Susana Díaz se teme "lo peor" en los incendios de Los Gallardos: "La cifra de muertos aumentará"

Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, ha sido una de las primeras personas que ha recibido imágenes de los incendios de Los Gallardos (Almería) que han dejado al menos 11 muertos y 19 desaparecidos. Durante su gestión política al frente de la Junta tuvo que enfrentar varios incendios de este tipo y sabe bien las dificultades que presenta esta zona.

Cuenta Susana que en este área hay mucha población británica y belga y muchos ni si quiera hablan castellano. Viven en pequeños cortijos diseminados y se trata de una zona que es especialmente atractiva para ellos por estas pequeñas comunidades. Sin embargo, son también estas particularidades las que dificultan las evacuaciones de la zona.

"Muchos de los desaparecidos son extranjeros sin familia a los que nadie reclama"

La del PSOE está convencida de que la cifra de víctimas mortales aumentará en las próximas horas. Explica que además de los desaparecidos oficiales hay otros a los que nadie reclama porque son extranjeros sin familia cercana en la zona. Además, la orografía del terreno dificulta las evacuaciones en este caso.

Le consta que sobre el terreno no está habiendo guerra política en este momento pese a que desde algunos foros se critique que desde los ayuntamientos no se gestionaron correctamente las evacuaciones. "La gente no tiene ganas de partidos, ni de camisetas. Lo único que la gente quiere es salvar vidas y después lo que se pueda salvar de esas barriadas. En las catástrofes no se pelea, las responsabilidades políticas vienen después; primero se arrima el hombro", relata.

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