Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Incendio Los Gallardos

Susana Díaz se teme "lo peor" en los incendios de Los Gallardos: "La cifra de muertos aumentará"

Durante su gestión al frente de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha enfrentado incendios similares al que deja ya 11 muertos en Los Gallardos.

Susana Díaz en Espejo Público.

Publicidad

Laura Simón
Laura Simón
Publicado:

Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, ha sido una de las primeras personas que ha recibido imágenes de los incendios de Los Gallardos (Almería) que han dejado al menos 11 muertos y 19 desaparecidos. Durante su gestión política al frente de la Junta tuvo que enfrentar varios incendios de este tipo y sabe bien las dificultades que presenta esta zona.

Cuenta Susana que en este área hay mucha población británica y belga y muchos ni si quiera hablan castellano. Viven en pequeños cortijos diseminados y se trata de una zona que es especialmente atractiva para ellos por estas pequeñas comunidades. Sin embargo, son también estas particularidades las que dificultan las evacuaciones de la zona.

"Muchos de los desaparecidos son extranjeros sin familia a los que nadie reclama"

La del PSOE está convencida de que la cifra de víctimas mortales aumentará en las próximas horas. Explica que además de los desaparecidos oficiales hay otros a los que nadie reclama porque son extranjeros sin familia cercana en la zona. Además, la orografía del terreno dificulta las evacuaciones en este caso.

Le consta que sobre el terreno no está habiendo guerra política en este momento pese a que desde algunos foros se critique que desde los ayuntamientos no se gestionaron correctamente las evacuaciones. "La gente no tiene ganas de partidos, ni de camisetas. Lo único que la gente quiere es salvar vidas y después lo que se pueda salvar de esas barriadas. En las catástrofes no se pelea, las responsabilidades políticas vienen después; primero se arrima el hombro", relata.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Incendio en Almería.

Así fue la ratonera mortal que atrapó a los vecinos del incendio de Los Gallardos: "Llegaron a un camino que no tenía salida"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Susana Díaz en Espejo Público.

Susana Díaz se teme "lo peor" en los incendios de Los Gallardos: "La cifra de muertos aumentará"

Tragedia en los incendios de Los Gallardos.

Tragedia en Los Gallardos: "Estos incendios no se pueden apagar, pero se pueden evitar"

Lola, talent de La Voz Kids 2026

Avance exclusivo de La Voz Kids: ¿Conseguirá Lola un puesto en la Semifinal?

Sigue en directo la segunda semifinal de Tu cara me suena: Melody y Ana Torroja, imitadas
¡No te la pierdas!

Sigue en directo la segunda semifinal de Tu cara me suena: Melody y Ana Torroja, imitadas

Víctor Gutiérrez, polémica guerra Iglesia- Gobierno
GOBIERNO- IGLESIA

Víctor Gutiérrez, sobre la guerra desatada por Luis Argüello entre Iglesia y Gobierno: "Me hierve la sangre"

Incendio en Almería.
Incendio Almería

Así fue la ratonera mortal que atrapó a los vecinos del incendio de Los Gallardos: "Llegaron a un camino que no tenía salida"

El alcalde de Bédar (Almería) cuenta cómo los vecinos intentaron escapar de las llamas en su vehículo hasta llegar a un camino que no tenía salida. Una vez allí siguieron a pie campo a través pero el fuego les alcanzó. Cuenta que había casado recientemente a una de las parejas fallecida.

Basura
Actualidad

Atrapado 45 minutos en un contenedor de basura: "¡Por favor, socorro!"

Un hombre queda atrapado en el interior de un contenedor de basura soterrado al intentar recuperar sus llaves de casa. Fueron 45 minutos de angustia para el protagonista hasta que llegó su rescate.

Esta noche, tú decides quiénes acompañarán a J Kbello en la gran final de Tu cara me suena

Esta noche, tú decides quiénes acompañarán a J Kbello en la gran final de Tu cara me suena

Tte. Alcalde Los Gallardos, Incendio

La Tte. de alcalde de Los Gallardos, sobre las muertes en el incendio: "Una decisión equivocada"

Joaquín Sánchez y Susana Saborido se enfrentan a Daniela y Salma en un desternillante reto musical

Joaquín Sánchez y su familia desatan las risas en El Hormiguero con un divertido duelo musical

Publicidad