La tragedia de Los Gallardos une a Sánchez, Feijóo y Abascal, entre otros, a la hora de expresar sus condolencias: "Tristeza y desolación"

"Tristeza y desolación", este es el sentir unánime ante el trágico incendio en Los Gallardos que se ha cobrado al menos 11 vidas y deja 8 heridos y 19 desaparecidos.

De madrugada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, transmitía a través de su perfil de X sus condolencias a los afectados. "Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería. Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos. Mis deseos de una pronta recuperación a los heridos y mi solidaridad con todos los vecinos afectados. Efectivos de @mitecogob, @proteccioncivil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan para combatir las llamas. La @UMEgob ya ha sido movilizada. Mucha precaución".

Después de este mensaje, Sánchez conversó con Juanma Moreno. "Trabajamos desde el primer momento con la máxima colaboración entre las instituciones para hacer frente a esta tragedia. Todos los medios materiales y humanos del Gobierno de España están ya desplegados para lograr la extinción del #IFLosGallardos y la atención a las personas afectadas. Reitero el pésame del Gobierno a las familias de las personas fallecidas y nuestra solidaridad con todos los vecinos. Por favor, sigamos las recomendaciones de las autoridades y de los servicios de emergencia. Mucha precaución".

También en redes sociales se ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo: "El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) está provocando una situación terrible. Nuestro pésame a las familias de los fallecidos y toda la fuerza a los vecinos que continúan desalojados. Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades y prioritaria la colaboración de las administraciones para que llegue toda la ayuda necesaria en estas horas cruciales". El líder de la oposición ha suspendido la agenda en Valladolid para seguir desde Madrid la evolución del fuego.

Desde la Casa de Su Majestad el Rey han hecho llegar su pésame a las familias. "Profundamente consternados por la tragedia del incendio de Los Gallardos. Expresamos nuestra tristeza y pesar a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y hacia todos los afectados. Trasladamos también nuestro reconocimiento y apoyo a los servicios de emergencias y a todos los efectivos que, con profesionalidad y compromiso, continúan trabajando para hacer frente a esta situación".

Felipe VI asistía a un acto en Murcia y desde allí ha mandado su pésame a las familias. "Queremos transmitir nuestro pésame, nuestro calor y nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido a seres queridos. También por la angustia que están padeciendo ante la incertidumbre de saber dónde están aquellos que todavía no se han localizado".

El líder de Vox también dijo estar "conmocionado" por la tragedia y deseó este viernes que las autoridades "acompañen y asistan" a los familiares. "Todos estamos conmocionados con la tragedia de Almería. Nuestro pésame a los familiares de las víctimas. Las autoridades deben acompañarlas y asistirlas. Y lo mismo a quienes trabajan contra el fuego. Que reciban todos y cada uno de los medios y apoyos necesarios".

Tanto María Chivite desde Navarra como Emiliano García-Page de Castilla-La Mancha han mostrado su solidaridad y su apoyo al gobierno andaluz.

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