Víctor Gutiérrez, sobre la guerra desatada por Luis Argüello entre Iglesia y Gobierno: "Me hierve la sangre"

"Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones, y a las pruebas me remito", han sido las palabras que han abierto la caja de los truenos de nuevo entre la Iglesia y el Gobierno. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, utilizaba esas palabras en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez, y como era de esperar la respuesta no ha tardado en producirse.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, cargaba contra las manifestaciones del arzobispo Argüello en una carta que le remitía y en la que se puede leer entre otros: "¿Y si calificásemos a la Iglesia como una banda de agresores sexuales? (...) evidentemente sería falso y profundamente injusto".

"Me hierve la sangre"

"El ministro Bolaños le ha contestado perfectamente"

El diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, Víctor Gutiérrez, recordaba que dentro de la iglesia existen diferentes sensibilidades políticas, apuntando a que el máximo representante de la Iglesia podría haberlo pasado por alto: "Me hierve la sangre. No se puede dedicar a hacer política y actuar como un satélite de la derecha o de la ultraderecha".

"También nos atacó a las personas LGTBI, dijo que el orgullo era el orgullo de Satán. Atacó directamente también a las personas trans y también a esa Ley que acabamos de aprobar en el Congreso, contra las terapias de conversión, que las hemos convertido en un delito", apuntaba el socialista.

"¡Nos tienen que dejar en paz!"

Víctor se dirige directamente al presidente de la Conferencia Episcopal, al que invita a disculparse y hacer revisión de puertas para dentro: "Debería pedir perdón porque la Iglesia durante muchísimos años ha torturado a miles de personas LGTBI, durante décadas. (...) Ha quebrado la vida de miles de personas LGTBI a los que se les ha intentado imponer la culpa, la vergüenza, el miedo... Se las ha intentado 'curar', reconducir, reorientar (...)".

Sitúa a la Iglesia "lejos de la realidad" y la responsabiliza de haber infligido un daño tremendo a miles de personas del colectivo. Añade además que han seguido siendo víctimas de falsos "acompañamientos espirituales" hasta hace poco tiempo.

"Que mejor se dediquen a solventar los problemas que tienen con la pedofilia dentro de la Iglesia y nos dejen a las personas LGTBI, felices y tranquilas", manifestaba con dureza antes de sentenciar: "No se tienen que meter en política (...) ¡Nos tienen que dejar en paz!".

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