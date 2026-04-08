El teniente Juan Antonio del Castillo, sobre el plan de 10 puntos: "Uno de los obstáculos es que la tregua también sea efectiva en Líbano"

A falta de 90 minutos para que se acabara el ultimátum de Trump, Estados Unidos alcanzó un acuerdo in extremis para un alto el fuego y para reabrir el estrecho de Ormuz. Con Pakistán como mediador, los negociadores de los dos bandos se reunirán en Islamabad, capital pakistaní, para tratar de alcanzar un tratado de paz definitiva en Oriente Medio.

Tras el anuncio del alto el fuego todos han querido colgarse la medalla de ganadores. Donald Trump, a través de sus redes sociales, ha pasado de amenazar con aniquilar a toda la civilización persa a prometer una "era de oro" para la región. El presidente de Estados Unidos considera que hoy ha sido "un gran día para la paz mundial". Sin embargo, la lectura que hacen desde el bando iraní es que han obligado a Estados Unidos a retroceder, asegurando que "el enemigo ha sufrido una derrota innegable".

¿Qué pasará si Irán no abre el estrecho de Ormuz?

Después de todas las idas y venidas que ha habido durante las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, es lógico plantearse si realmente Irán va a reabrir el estrecho de Ormuz. El teniente general retirado del Ejército del Aire y del Espacio, Juan Antonio del Castillo, confía en que Irán cumpla con lo pactado y permita el paso de los barcos por el estrecho de Ormuz, siempre bajo el control y supervisión del ejercito iraní. "Eso llevará un tiempo, será un día, dos días, lo que sea", afirma el teniente General.

Otra de las cuestiones que surgen ahora es si Estados Unidos va a aceptar los diez puntos que Irán ha puesto sobre la mesa de negociación. Trump ya ha dicho que las condiciones que exige el régimen de los ayatolás son un punto de partida asumible para llegar a un acuerdo en esta tregua.

No obstante, de aceptarlas, Irán saldría de esta guerra con una situación más favorable de la que tenía antes del conflicto, ya que una de las condiciones es el levantamiento de las sanciones a Irán y la eliminación de las resoluciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) contra Teherán. Un punto clave, teniendo en cuenta que el arsenal nuclear de Irán es una de las principales justificaciones de Trump para iniciar la guerra.

También está por ver qué hace ahora Israel, ya que otra condición de Irán es que paren los ataques contra la República Islámica y sus aliados. Eso incluye a Hezbolá.

De hecho, según Pakistán, la tregua será efectiva también en Líbano, pero Israel ha salido rápidamente a negarlo. Para el teniente general del Castillo, este es "uno de los primeros obstáculos grandes" que hay que garantizar que se supere antes de que el viernes empiece la negociación. Cómo se desarrollen las negociaciones es un misterio, pero el teniente general valora positivamente la "flexibilidad" de ambos bandos para sentarse a negociar.

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