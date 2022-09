La tendera con la cesta de 30 euros a la que llamó Yolanda Díaz: "Se me saltaron las lágrimas"

Mayte es la propietaria de una tienda de ultramarinos de Valencia que ofrece una cesta de la compra con productos básicos por 29 euros. Cuenta esta trabajadora que viendo la iniciativa que había puesto en marcha Carrefour pensaron en la posibilidad de ofrecer a sus clientes una cesta propia: "Y bueno sí que podemos", señala.

La propia ministra de Trabajo y vicepresidenta primera del Gobierno, Yolanda Díaz, ha querido llamarla por teléfono para felicitarle por su iniciativa. Reconoce que cuando le llamó la ministra se quedó "muda". "Fue muy interesante y muy emocionante", señala.

La cesta contiene una gran variedad de productos frescos de verdura ,aceite, leche, legumbres, fiambre y pasta, entre otros. Cuenta Mayte que le avisaron de la llamada de la ministra en el último momento y le pilló muy por sorpresa.

Todo comenzó cuando le estaban preguntando su opinión sobre el hecho de que el Gobierno anunciara que iba a topar los precios. "Se me saltaron las lágrimas pero no me podía controlar. Yo me decía esto es verdad, esto está pasando, que yo soy una tendera de barrio y me está pasando", revela.