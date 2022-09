Gobierno dividido por el tope al precio de alimentos: Díaz defiende la legalidad de la medida y Montero la rechaza

La escalada de precios ya es para muchas familias inasumible. Ante esta situación y para que las cuentas cuadren Yolanda Díaz ha propuesto topar el precio de algunos alimentos básicos de la cesta de la compra, como la leche o el pan. La vicepresidenta segunda del Gobierno defiende que la medida es "completamente legal", y advierte que "no hay nada que tensione más la vida de la gente que no poder hacer la cesta de la compra".

En la misma línea la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha mostrado su respaldo público a la iniciativa y ha anunciado que si no se fijan los precios de los alimentos "habrá que buscar vías obligatorias" para garantizar "la justicia social". "Nosotros apostamos por esta propuesta como no puede ser de otra manera y no vamos a permitir que se genere ninguna falsa polémica en torno a nosotros. Es importante que la propuesta salga adelante", ha añadido.

Sin embargo, en la parte socialista del Ejecutivo no lo tienen tan claro. Hoy la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que "en ningún caso" se trata de una "puesta de precios máximos o una regulación de esos precios". "Hasta donde yo he escuchado, no ha habido ninguna propuesta respecto a que se haga una regulación o una intervención de los precios máximos de esos productos", ha afirmado.

Tras ello la vicepresidenta ha matizado que Montero no ha querido decir exactamente eso. "Lo que ha dicho es que yo nunca he hablado de una intervención de precios, sino de una medida diferente que tiene que ver con el acuerdo".

¿En qué consiste la propuesta de Díaz?

Lo que plantea la responsable de Trabajo y Economía Social es que se aplique una medida que ya, durante el Gobierno de Nicolas Sarkozy: una. Dicha cesta, a precio reducido, tiene que incluir una pieza de carne, otra de pescado, frutas, verduras, lácteos o derivados y una bebida. Esta lista en algunos supermercados franceses no llegaba a los 20 euros.

Carrefour se adelanta a Yolanda Díaz

En las últimas horas Carrefour, que precisamente es de origen francés, ha lanzado su propia cesta de la compra con 30 productos básicos por 30 euros. Será mañana cuando la presente ante Díaz en una reunión. "Hay una gran empresa que ha pedido reunirse conmigo por su interés en la propuesta", ha dicho la ministra.