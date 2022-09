Llega la tarifa plana… ¡en frutas! La iniciativa de una tienda de barrio en Galicia que atrae cada día a más clientes

Comer cinco piezas de fruta y verdura al día. Esa es la recomendación de la OMS. Sin embargo, en tiempos de crisis, no todas las personas se lo pueden permitir. La imparable subida de los precios afecta directamente y de una manera notable a la cesta de la compra y entre los productos más encarecidos se encuentran precisamente estos: la fruta y la verdura. Pero las hermanas Castora y Ana Gesto han encontrado una fórmula innovadora para promover el consumo de fruta entre sus clientes y, de paso, promocionar su frutería: la tarifa plana.

Cada semana, en su tienda de barrio, ofrecen una variedad de 6 ó 7 frutas distintas a 1,29 euros el kilo. De este modo, los clientes pueden llevarse una cesta con piezas mezcladas (naranjas, peras, manzanas, limones, ciruelas…), y pagarlas al mismo precio.

Esta iniciativa aúna la conciencia social y la política de desaprovechamiento cero. Con ella no sólo se está haciendo asequible la fruta para todos los bolsillos. Además, nos cuenta castora, "damos salida a todos los productos. Cuando vemos que algo deja de venderse, por el precio o porque ya tiene más tiempo en la tienda, antes de tirarlo a la basura lo metemos en nuestra tarifa plana". Una original propuesta que, a la vista está, ha tenido buena acogida entre los clientes, que nos dicen que les parece fenomenal porque la fruta es muy cara y de este modo no hay que tacharla de la lista de la compra. Incluso hay clientes que van más allá y proponen que esta tarifa plana se extienda también a la gasolina. No sólo con el nombre de su tienda, también con esta tarifa plana, las hermanas Gesto están lanzando un mensaje claro: Tómate más fruta.