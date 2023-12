Susanna Griso recuerda el momento en el que Concha Velasco no quiso hablar de política: "Me considero socialista, católica y española"

Jaime de los Santos, senador del PP, cree que aunque siempre se ha dicho que lo mejor de Concha Velasco eran sus piernas, en realidad eran sus ojos por todo lo que expresaba con ellos en sus películas. La actriz vallisoletana fallecía este sábado en Madrid después de una larga enfermedad. Tras su muerte han sido muchas las personas que han expresado su admiración y reconocimiento ante una actriz única.

De los Santos cree que "aunque ahora nos creemos todos muy modernos" si miramos hacia la Teresa de Jesús que interpretó Concha Velasco estamos ante lo más vanguardista que se podía hacer. Concha se definía como socialista, católica y española.

Susanna Griso ha recordado el momento en el que Concha Velasco llamó al programa para hablar de un acto al que había acudido junto al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Concha llamó al teléfono para contar cómo se desarrolló el evento y cuando vio que comenzaba un debate político manifestó que no quería participar en él. "Como vais a hablar de política no quiero estar ahí", señalaba.

Finalmente Concha contaba que el acto le había gustado y le había parecido que el mensaje era que teníamos que apoyarnos entre todos. "No quiero hacer una declaración política, soy una señora que me considero socialista, católica y española y sigo siendo lo mismo. "Lo que era era una gran señora y no le gustaba que se pusiera a parir al presidente en un acto en el que había participado junto a ella", comentaba Susanna Griso.

La vena reivindicativa de Concha Velasco

Contaba la periodista Chema Crespo que recordaba la faceta reivindicativa de Concha Velasco en Valladolid. Hubo un momento en que el teatro Zorrilla estaba a punto de cerrar y Concha Velasco y Lola Herrera se movilizaron para impedir su cierre. Recordaba además Susanna Griso que Concha y Juan Diego también se plantaron porque tenían actuaciones 7 días a la semana y querían reivindicar el derecho a descansar.