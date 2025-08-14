Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Su peor crisis

¿Divorcio a la vista entre Uras y Seren? La traición a Bahar podría ser el final de su historia en Renacer

Seren ha estallado contra Uras en una fuerte discusión y, poco después, le ha confesado a su madre que quiere separarse.

¿Divorcio a la vista entre Uras y Seren? La traición a Bahar podría ser el final de su historia en Renacer

Publicidad

Después de que se revelara que fue Uras quien redactó la queja contra Bahar, Seren ha perdido los nervios. Indignada por la traición a su suegra, no ha dudado en enfrentarlo. “¿Qué has hecho? ¡Eres idiota!”, le ha gritado muy alterada.

Uras ha intentado justificarse diciendo que había tirado la carta y que no llegó a entregarla, pero Seren no ha creído en sus excusas. “Lo acaban de decir ahí dentro. No mientas”, le ha soltado, recordándole que las consecuencias de su acto habían hundido públicamente a Bahar.

El enfrentamiento ha sido tan tenso que Seren ha terminado yendo también contra Timur: “Os podéis ir a la mierda, tú y tu padre”.

Minutos después, todavía con la rabia a flor de piel, Seren se ha refugiado en Efsun, su madre. Sin contenerse, le ha confesado que está decidida a divorciarse de Uras. Unas palabras que confirman que su matrimonio atraviesa la peor crisis desde que se conocieron.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“Tengo pasta para vivir como dioses”: Nando le pide a Julia irse de Oramas y empezar de cero, esta noche en La Encrucijada

“Tengo pasta para vivir como dioses”: Nando le pide a Julia irse de Oramas y empezar de cero, esta noche en La Encrucijada

¿Divorcio a la vista entre Uras y Seren? La traición a Bahar podría ser el final de su historia en Renacer

¿Divorcio a la vista entre Uras y Seren? La traición a Bahar podría ser el final de su historia en Renacer

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Las dudas invaden a Begoña tras su noche de pasión con Gabriel

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Las dudas invaden a Begoña tras su noche de pasión con Gabriel

Capítulo 371 de Sueños de libertad; 13 de agosto: Begoña da un importante paso mientras Cristina descubre toda la gran verdad
Resumen

Capítulo 371 de Sueños de libertad; 13 de agosto: Begoña da un importante paso mientras Cristina descubre toda la verdad

Begoña y Gabriel se dejan llevar y pasan la noche juntos: “Eres lo mejor que ha pasado en mucho tiempo”
Capítulo 371

Begoña y Gabriel se dejan llevar y pasan la noche juntos: “Eres lo mejor que ha pasado en mucho tiempo”

Don Pedro amenaza a José, el padre biológico de Cristina, ¡le exige que se marche de la su vida para siempre!
Capítulo 371

Don Pedro amenaza a José, el padre biológico de Cristina, ¡le exige que se marche de la su vida para siempre!

El empresario vuelve a ver al que fue la pareja de su hermana casi 30 años después.

María anuncia a Damián y a Andrés que renuncia a gestionar el patrimonio de Julia
Capítulo 371

María anuncia a Damián y a Andrés que renuncia a gestionar el patrimonio de Julia

La joven quiere que sea Gabriel quien le ayude con este tema para sacar el mayor rendimiento económico de la pequeña.

Gaspar toma una decisión tras leer la carta de Manuela: “Yo no puedo ser tu amigo”

Gaspar toma una decisión tras leer la carta de Manuela: “Yo no puedo ser tu amigo”

Irene le confiesa a Cristina toda la verdad: “José es tu padre biológico”

Irene le confiesa a Cristina toda la verdad: “José es tu padre biológico”

El derrumbe de Ifakat: explota contra una criada tras quedar en evidencia su relación con Orhan

El derrumbe de Ifakat: estalla contra una criada tras destaparse su relación con Orhan

Publicidad