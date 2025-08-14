¿Divorcio a la vista entre Uras y Seren? La traición a Bahar podría ser el final de su historia en Renacer

Después de que se revelara que fue Uras quien redactó la queja contra Bahar, Seren ha perdido los nervios. Indignada por la traición a su suegra, no ha dudado en enfrentarlo. “¿Qué has hecho? ¡Eres idiota!”, le ha gritado muy alterada.

Uras ha intentado justificarse diciendo que había tirado la carta y que no llegó a entregarla, pero Seren no ha creído en sus excusas. “Lo acaban de decir ahí dentro. No mientas”, le ha soltado, recordándole que las consecuencias de su acto habían hundido públicamente a Bahar.

El enfrentamiento ha sido tan tenso que Seren ha terminado yendo también contra Timur: “Os podéis ir a la mierda, tú y tu padre”.

Minutos después, todavía con la rabia a flor de piel, Seren se ha refugiado en Efsun, su madre. Sin contenerse, le ha confesado que está decidida a divorciarse de Uras. Unas palabras que confirman que su matrimonio atraviesa la peor crisis desde que se conocieron.