Inquietud y silencio marcan el amanecer de Begoña tras su encuentro con Gabriel en Sueños de libertad

En Sueños de libertad, Begoña se muestra distante y evita responder a las preguntas de Gabriel tras su noche juntos, dejando en el aire sus verdaderos sentimientos. Irene, por su parte, recibe la sorprendente noticia del regreso de José, el padre de su hija.

Luz se incomoda por los halagos de Luis hacia Cristina, mientras Fina duda si aceptar la propuesta de Pelayo para fotografiarla junto a Marta. Además, María celebra que Gabriel no pasara la noche en su habitación, un detalle que favorece sus planes.