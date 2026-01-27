Carlos Alsina, tras las explicaciones de Óscar Puente sobre el choque de trenes: "Algunos pueden ver que hay una mano negra en el accidente"

Carlos Alsina, director y presentador de Más de Uno, salía en defensa del ministro Óscar Puente por haber dado explicaciones en varias ocasiones tres el choque de trenes de Adamuz (Córdoba) que ha dejado 45 muertos. "Que se pida la dimisión me parece muy bien. Se le podrán criticar muchas cosas, pero que no ha dado la cara en medios de comunicación no [...] si mañana se demuestra que el ministro nos ha engañado a todos durante esta semana voy a ser el primero en decir: "Váyase a su casa", señalaba el periodista en Espejo Público.

Sí cree Alsina que el ministro ha usado algunas expresiones "muy poco afortunadas". "Una de ellas decir que es un accidente extraño porque algunos puede entender que ha habido una mano negra detrás. Si hubiera dicho accidente inédito todos estaríamos de acuerdo. La segunda afirmación desafortunada fue la de decir que se había producido una renovación "completa e integral de la vía" porque ahora puede decirnos que técnicamente renovación completa se considera todo el tramo de la vía pero no significa que se renueve todo lo que hay en ese tramo", determina.

"No entiendo la polémica en el asunto de la soldadura nueva y vieja"

Destaca Alsina que en sus comparecencias el ministro está hablando para personas que no son conocedoras de la terminología técnica. No entiende la polémica en el asunto de la soldadura del rail nuevo y viejo porque "esta información procede de algo que ya ha dicho el presidente de Adif el viernes". Cree que el enfado del ministro con el diario 'El Mundo' viene de que en el periódico dicen que el descarrilamiento vino desde un rail antiguo mientras que Óscar Puente mantiene que se produce en el rail nuevo. "Creo que es una polémica bastante absurda porque hablamos de la soldadura entre ambos railes".

Alsina confía en la independencia de la comisión de investigación

El director de 'Más de Uno' confía en la independencia de la comisión encargada de investigar el accidente. "He escuchado críticas a la comisión porque está adscrita al ministerio de Transportes. Yo no defiendo al ministro, sé que mucha gente le tiene ganas y méritos ha hecho. No me gusta mezclar unas cosas con otras. El ministro tiene miles de pecados anteriores que no significan que ahora sea pecador y todo lo que ha hecho es suficiente para criticar su gestión sin necesidad de atribuirle cosas que no ha hecho ni ha dicho".

No cree que el Gobierno haya ocultado información aunque sí ve contradicciones e imprecisiones en las explicaciones que va dando el Gobierno. "Lo que digo es que no presupongamos que cuando un ministro dice: "No tengo las respuestas", en realidad sí las tiene pero no nos las quiere dar".

Añade además que en este asunto el presidente del Gobierno Pedro Sánchez "ha escrito recto con renglones torcidos".

