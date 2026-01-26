Antena3
"Me sorprende que este hombre aguante": Miguel Ángel Revilla analiza por qué no ha dimitido Pedro Sánchez

El economista y político ha dado su opinión acerca de cómo ha actuado el actual Presidente del Gobierno ante los problemas con los que ha tenido que lidiar en su legislatura

Pedro Sanchez

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha comenzado su semana por todo lo alto con la visita de un viejo amigo del programa. Miguel Ángel Revilla ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para celebrar su 83 cumpleaños y para analizar la actualidad de nuestro país.

Después de recordar la tragedia ocurrida hace tan solo una semana en Adamuz, Revilla ha reconocido que le sorprende que Pedro Sánchez aguante en el cargo con todas las desgracias que ha tenido que presenciar durante su legislatura.

"Yo creo que está deseando irse", ha analizado el expresidente de Cantabria. Revilla cree que el Presidente está presionado por miles de personas y ha confesado que él no sería capaz de aguantar en su lugar. ¡Escucha todo lo que ha comentado al respecto dándole play al vídeo de arriba!

