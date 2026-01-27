Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, martes 27 de enero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 27 de enero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 27 de enero de 2026 | Antena 3 Noticias

La investigación sobre cómo ocurrió el accidente de tren en Adamuz parece centrarse en un fallo en la soldadura de la vía.

Susto en un tren Alvia Barcelona-Galicia

Susto en un tren Alvia Barcelona-Galicia. Un desprendimiento de tierras ha provocado el impacto de una roca con el morro del tren antes de llegar a Monforte de Lemos. El tren ha tenido que parar y tras varias comprobaciones pudo reanudar su marcha. Ningún pasajero ha resultado herido.

La jornada arranca en Rodalies con "razonable normalidad"

Los usuarios de Rodalíes no esconden su malestar tras el caos de los últimos días. La jornada de este martes parece haber arrancado con "razonable normalidad", según avanzan desde Renfe. Ante el caos, los primeros ceses, el del director operativo de Rodalíes y el del director general de operaciones y explotación de Adif.

Polémica con el homenaje a las víctimas de Adamuz

Polémica con el homenaje de Estado a las víctimas. Se ha aplazado. Algunos familiares también indican que no quieren compartir espacio con miembros del Gobierno. El ejecutivo trataba de evitar una situación como la que le ocurrió a Mazón. El jueves, los reyes estarán en la misa funeral en Huelva. Lo que obligaría a asistir algún miembro del Gobierno.

Regularizar la situación de más de 500.000 migrantes

Hoy arranca la tramitación para regularizar a más de 500.000 migrantes. Será en el Consejo de Ministros, por Real Decreto y fruto de un acuerdo con Podemos. También es día clave en el Congreso. Se vota el decreto Ómnibus que incluye la revalorización de las pensiones. En el aire por PP, Vox y Junts.

Trump habla con el alcalde de Minneapolis

Trump intenta rebajar la tensión en Minneapolis. Habla con el alcalde y anuncia que este se reunirá, hoy mismo, con el conocido como 'zar de la frontera', Tom Homan. Es el hombre por el que Trump apuesta para dirigir las operaciones del ICE y manda fuera a Bovino, el jefe de la Patrulla Fronteriza.

Francia da el primer paso para prohibir las redes sociales

Francia da el primer paso para prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años. La medida ha salido adelante con 116 votos a favor y 23 en contra. Se convertirá en el primer país de Europa, el segundo país del mundo, tras Australia, en prohibir el uso de las redes sociales a niños.

Accidente de tren en Adamuz y última hora sobre el caos en Rodalies, en directo: La caída del servicio de Rodalíes fue por un fallo en el software del centro de control de Adif

Zona en la que tuvo lugar el accidente de tren en Adamuz

Zona en la que tuvo lugar el accidente de tren en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz y última hora sobre el caos en Rodalies, en directo: La caída del servicio de Rodalíes fue por un fallo en el software del centro de control de Adif

Javier Pacios

Javier Pacios, cuñado de una víctima de Adamuz, sobre el homenaje: "No van a estar en el mismo sitio que gente del Gobierno"

La Guardia Civil se persona este domingo en el lugar donde se ha cometido un asesinato de un menor de 13 años

La autopsia confirma que un adulto asesinó a Álex, el menor de 13 años en Sueca, de múltiples cuchilladas

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 27 de enero de 2026

Trabajos en el punto del accidente en Adamuz
Accidente Adamuz

Las soldaduras centran la investigación del accidente de Adamuz: "El origen de esta tragedia ha sido la rotura de una soldadura"

Una roca impacta con el morro de un Alvia
Incidencia en Alvia

Susto tremendo en un Alvia que circulaba de Barcelona a Galicia y que recibió en el morro el impacto de una roca

Un desprendimiento de tierras ha provocado daños en un tren Alvia que circulaba de Barcelona a Galicia. Ocurrió poco antes de llegar a Monforte de Lemos.

Efemérides de hoy 27 de enero de 2026: Xiomara Castro, presidenta de Honduras
Efemérides 

Efemérides de hoy 27 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 27 de enero? 

Consulta las efemérides de hoy 27 de enero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Imagen de los trabajos de limpieza en la vía de Adamuz

La CIAF apunta a una rotura en la soldadura que unía un carril fabricado en 2023 con otro de 1989

Incendio en Murcia

Murcia envía una alerta y pide no salir a la calle ante la nube tóxica provocada tras un aparatoso incendio

Vista del Alvia accidentado, en el lugar de descarrilamiento de los trenes en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Un año clave para exigir responsabilidades tras el accidente ferroviario de Adamuz

