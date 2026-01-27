Noticias de hoy, martes 27 de enero de 2026

La investigación sobre cómo ocurrió el accidente de tren en Adamuz parece centrarse en un fallo en la soldadura de la vía.

Susto en un tren Alvia Barcelona-Galicia

Susto en un tren Alvia Barcelona-Galicia. Un desprendimiento de tierras ha provocado el impacto de una roca con el morro del tren antes de llegar a Monforte de Lemos. El tren ha tenido que parar y tras varias comprobaciones pudo reanudar su marcha. Ningún pasajero ha resultado herido.

La jornada arranca en Rodalies con "razonable normalidad"

Los usuarios de Rodalíes no esconden su malestar tras el caos de los últimos días. La jornada de este martes parece haber arrancado con "razonable normalidad", según avanzan desde Renfe. Ante el caos, los primeros ceses, el del director operativo de Rodalíes y el del director general de operaciones y explotación de Adif.

Polémica con el homenaje a las víctimas de Adamuz

Polémica con el homenaje de Estado a las víctimas. Se ha aplazado. Algunos familiares también indican que no quieren compartir espacio con miembros del Gobierno. El ejecutivo trataba de evitar una situación como la que le ocurrió a Mazón. El jueves, los reyes estarán en la misa funeral en Huelva. Lo que obligaría a asistir algún miembro del Gobierno.

Regularizar la situación de más de 500.000 migrantes

Hoy arranca la tramitación para regularizar a más de 500.000 migrantes. Será en el Consejo de Ministros, por Real Decreto y fruto de un acuerdo con Podemos. También es día clave en el Congreso. Se vota el decreto Ómnibus que incluye la revalorización de las pensiones. En el aire por PP, Vox y Junts.

Trump habla con el alcalde de Minneapolis

Trump intenta rebajar la tensión en Minneapolis. Habla con el alcalde y anuncia que este se reunirá, hoy mismo, con el conocido como 'zar de la frontera', Tom Homan. Es el hombre por el que Trump apuesta para dirigir las operaciones del ICE y manda fuera a Bovino, el jefe de la Patrulla Fronteriza.

Francia da el primer paso para prohibir las redes sociales

Francia da el primer paso para prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años. La medida ha salido adelante con 116 votos a favor y 23 en contra. Se convertirá en el primer país de Europa, el segundo país del mundo, tras Australia, en prohibir el uso de las redes sociales a niños.