"Ya lo tenéis todo ganado": el sábado, aumenta la emoción en Atrapa un millón

Después del exitoso estreno de la semana pasada, Manel Fuentes volverá a recibir a nuevas parejas con ganas de llevarse una gran suma de dinero.

Patri Bea
Publicado:

Atrapa un millón estrenó nuevos programas el pasado sábado y fue todo un éxito. Manel Fuentes volvió al plató que salvaguarda más dinero de la televisión y recibió a nuevos concursantes con ganas de llevarse el millón.

El próximo sábado, el presentador volverá a recibir a nuevas parejas de valientes que vienen dispuestos a arrasar en cada pregunta. Todos tienen grandes sueños que cumplir con el dinero y lo demostrarán dejándose la piel en su participación.

"Ya lo tenéis todo ganado", le dirá Manel Fuentes a una de las parejas. Emoción, nervios y mucha diversión es lo que nos espera el sábado, con una nueva entrega de Atrapa un millón. ¡No te lo pierdas!

