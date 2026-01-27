Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Imperdible

¡Una actuación inolvidable! Miguel Ángel Revilla se emociona en El Hormiguero

El expresidente cántabro ha traído a un grupo regional para cantar en directo en el programa.

¡Una actuación inolvidable! Miguel Ángel Revilla se emociona en El Hormiguero

Publicidad

La visita de Miguel Ángel Revilla a El Hormiguero ha estado marcada por la sinceridad y las anécdotas personales. Con su estilo inconfundible, ha repasado temas de actualidad y experiencias de su trayectoria política.

Antes de concluir su paso por el programa, el expresidente ha traído, por sorpresa, a un grupo cántabro para regalar una actuación inolvidable. Los hermanos Cosío han aparecido en el plató con una canción de lo más emotiva en homenaje a España.

Miguel Ángel no ha sido capaz de contener las lágrimas y se le ha visto visiblemente emocionado. Al terminar, el propio invitado se ha acercado a los cantantes y se ha fundido con ellos en un cálido abrazo. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

¡Una actuación inolvidable! Miguel Ángel Revilla se emociona en El Hormiguero

¡Una actuación inolvidable! Miguel Ángel Revilla se emociona en El Hormiguero

Chris Hemsworth

Esta noche, Chris Hemsworth será el protagonista en El Hormiguero

Nuevo programa de Atrapa un millón

"Ya lo tenéis todo ganado": el sábado, aumenta la emoción en Atrapa un millón

Miguel Ángel Revilla en El Hormiguero
ENTREVISTA

La reflexión de Revilla sobre su legado: "Mis hijos se sientan orgullosos de que tuvieron un abuelo que no fue un cabrón"

"Me sorprende que este hombre aguante": Miguel Ángel Revilla analiza por qué no ha dimitido Pedro Sánchez
Su opinión

"Me sorprende que este hombre aguante": Miguel Ángel Revilla analiza por qué no ha dimitido Pedro Sánchez

Miguel Ángel Revilla habla sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz: "Entiendo que estén hasta las narices"
En El Hormiguero

Miguel Ángel Revilla habla sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz: "Entiendo que estén hasta las narices"

El político se ha compadecido de los familiares y allegados de las víctimas que han perdido a sus seres queridos de manera tan repentina.

Jaque de Manu en El Rosco al romper el empate: ¿llegará Rosa a sus 23 aciertos?
El Rosco | 26 de enero

Jaque de Manu en El Rosco al romper el empate: ¿llegará Rosa a sus 23 aciertos?

El concursante madrileño no se ha conformado con firmas tablas, sino que ha sacado su artillería para recuperar el color naranja de ganador.

Rosa rompe su mala racha en el ¿Dónde Están?... ¡gracias a Jalis de la Serna!

Rosa rompe su mala racha en el ¿Dónde Están?... ¡gracias a Jalis de la Serna!

Una broma de Roberto Leal da paso a una hilarante historia de José Corbacho: “Esta canción me recuerda a mi madre”

Una broma de Roberto Leal da paso a una hilarante historia de José Corbacho: “Esta canción me recuerda a mi madre”

“Eran señales”: Almudena Cid descubre por qué estaba predestinada a ganar en La Pista

“Eran señales”: Almudena Cid descubre por qué estaba predestinada a ganar en La Pista

Publicidad