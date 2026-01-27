Imperdible
¡Una actuación inolvidable! Miguel Ángel Revilla se emociona en El Hormiguero
El expresidente cántabro ha traído a un grupo regional para cantar en directo en el programa.
La visita de Miguel Ángel Revilla a El Hormiguero ha estado marcada por la sinceridad y las anécdotas personales. Con su estilo inconfundible, ha repasado temas de actualidad y experiencias de su trayectoria política.
Antes de concluir su paso por el programa, el expresidente ha traído, por sorpresa, a un grupo cántabro para regalar una actuación inolvidable. Los hermanos Cosío han aparecido en el plató con una canción de lo más emotiva en homenaje a España.
Miguel Ángel no ha sido capaz de contener las lágrimas y se le ha visto visiblemente emocionado. Al terminar, el propio invitado se ha acercado a los cantantes y se ha fundido con ellos en un cálido abrazo. ¡Imperdible!
