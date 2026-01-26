Óscar Puente: "Si se hubiera auscultado la vía un día antes no se hubiera visto nada"

La investigación sobre lo ocurrido en el accidente de tren de Adamuz avanza y todo parece centrarse en el estado de las vías. Óscar Puente ha indicado en que la hipótesis que se baraja como más probable es que la ruptura de la vía se produjo en la parte del carril nuevo, instalado en mayo de 2025, junto a la soldadura con el carril antiguo. Precisamente este detalle de vía nueva o antigua ha sido el detonante para que empiecen las peticiones de dimisión. En las últimas horas el PP ha pedido la dimisión del ministro Óscar Puente, pero no solo los populares, también los socios del gobierno de Esquerra.

El PP pidió la dimisión tras una información publicada por El Mundo en la que se indicaba que el punto de la vía en la que descarriló el Iryo coincidía con una soldadura de carriles renovados y viejos. Miguel Tellado acusó a Puente de "mentir" y al Gobierno de "engañar y ocultar a las familias de víctimas una información esencial". A través de su perfil de la red social X, el ministro aseguraba que dicha información era un "bulo".

En un mensaje en X asegura que es un carril nuevo que fue fabricado en 2023, e instalado durante mayo y junio de 2025. Además, defiende que el carril "tiene su certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones químicas, mecánicas, metalográficas, de ecuación predictiva, de dureza y de choque e impacto, que son obligatorias para estos materiales antes de su puesta en servicio, como lo demuestran los certificados del fabricante".

En una entrevista en TVE, Puente ha negado que la existencia de carril antiguo tenga alguna relación con la tragedia. Insiste en que se ha renovado "de manera integral", que quiere decir, se ha renovado "de punta a punta, pero no en todos sus elementos".

Más concretamente ha detallado: "Se revisa íntegramente y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera que deben ser sustituidos. Fundamentalmente se hace una actuación en plataforma, mejorando drenajes sustituyendo balasto en aquellas zonas en las que es necesario, se actúa sobre la superestructura, sobre catenaria en algunos puntos y sobre los sistemas de seguridad". Cierto es que admite que "hay mucho tramo de vía que corresponde con el tramo original" porque se ha considerado "que no era necesario sustituirlo".

Puente cree que hay que aclarar si hubo un problema con la soldadura o la ruptura tuvo lugar por la torsión del raíl. "Es decir, cuando el tren ya, una vez que el carril rompe lo suficiente como para impedir la continuidad de los bogies del tren y, por tanto, quedar en el aire y no poder seguir sobre la vía, al caer el peso del tren sobre el raíl, se tumba".

Además apunta que "la auscultación no nos hubiera ofrecido ninguna información relevante. Por eso, cuando yo he hablado de que ha sido un accidente extraño, no me estoy refiriendo, como alguno pensó, a ningún sabotaje, aunque esa hipótesis tampoco se ha descartado en ningún momento, pero no es la plausible ni la que en este momento, ocupa el lugar principal. Lo que digo de extraño es que es un accidente que realmente, aparentemente, parece muy difícil de detectar."

En la misma entrevista, Puente negó que se desconociera dónde estaba el Alvia accidentado. "Adif tiene controlado en todo momento los vehículos de manera aproximada en los circuitos que ocupan entre balizas En este caso concreto, además, ese circuito es muy pequeño. Hay circuitos más grandes, de más kilómetros, y se sabe que un tren está ahí, aunque no en el punto exacto. En este caso concreto, ese circuito es pequeño y el tren Alvia siempre aparece en pantalla. Aparece detenido y eso es lo que hace que salten las alarmas en el centro de control y por eso la llamada del centro de control al maquinista".

El ministro ha defendido que si "alguien ha contribuido, por su acción u omisión, a causar estos hechos o a agravar sus consecuencias, que caiga quien tenga que caer. Y si soy yo, pues tendré que ser, si es yo tengo alguna responsabilidad en esto".

Sobre el caos en Rodalies

Ante el caos vivido en las últimas jornadas en Rodalies, el titular de transportes no ha descartado la "hipótesis del ciberataque". "Es una de las hipótesis de ciberataque pero en fin, yo tampoco quiero aquí decir nada porque no quiero alimentar nada que no sabemos lo que ha sucedido".