La reflexión de Revilla sobre su legado: "Mis hijos se sientan orgullosos de que tuvieron un abuelo que no fue un cabrón"

El político cántabro ha explicado cuál es para él la mejore herencia para sus hijos.

Miguel Ángel Revilla ha querido celebrar su cumpleaños junto a todo el equipo de El Hormiguero. El carismático político ha aprovechado su cumpleaños número 83 para visitar el programa y poder disfrutar de un buen rato junto al presentador y amigo Pablo Motos. De cara a la celebración de su aniversario, Revilla ha dejado varias reflexiones sobre la vida y la muerte y ha señalado lo realmente importante para él.

El cántabro ha querido mencionar a sus hijas para argumentar la herencia que les quiere dejar. "Cuando se encuentren por la calle y vean Revilla" ha explicado el invitado, "digan, tu padre era un tío honesto que hizo en esta vida lo que pudo para favorecer a los demás". Miguel Ángel Revilla ha recordado que dejó un trabajo en un banco para dedicarse a la vida política de su región.

El invitado ha señalado que su objetivo ha sido el de limpiar el nombre de Cantabria y llevarlo a lo más alto y "conquistar" en su nombre. "Cuando yo empecé en la política" ha añadido, "fue para luchar por recuperar para mi tierra el nombre de Cantabria". El político ha finalizado señalando la hulla que ha dejado por sus actos y lo mucho que significa para él.

Escucha la reflexión de Miguel Ángel Revilla en El Hormiguero.

