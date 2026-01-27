Situación transportes
Susana Díaz denuncia abuso de una compañía por la subida de precios tras el accidente de tren: "Después de que la rescatamos entre todos..."
La expresidenta de la Junta de Andalucía ha recordad que la Ley prohíbe el incremento de importes en una situación de emergencia. Susana Díaz se ha visto afectada directamente y ha exigido que el Ministerio de Consumo tome cartas en el asunto.
El accidente de trenes de Adamuz ha dejado sumido en el caos el transporte en España. No solo el ferroviario. Las conexiones con el sur de la península Ibérica se han visto saturadas tras el corte de la línea de alta velocidad derivado del choque de trenes que ocurrió a la altura del municipio cordobés.
Miles de personas usaban a diario esa conexión con Andalucía y autobuses, aviones y transporte privado compartido, en consecuencia han experimentado un aumento en la demanda. En este escenario han sido muchos quienes han aprovechado el momento para subir los precios y maximizar los beneficios.
"Eso está prohibido por ley"
La senadora del Partido Socialista Susana Díaz y el periodista Javier Caraballo comparten estos días las múltiples incidencias originadas por el accidente. Él no ha podido regresar a Madrid aún. Susana ha visto cómo los precios se han triplicado, afirmaba.
"Iberia sí se está portando"
"Después de que la rescatamos entre todos, que esté haciendo abuso..."
La senadora sacaba dela lista de sospechosos de presunta usura a Iberia, de la que decía que ha mantenido sus tarifas, sin embargo Jaime de los Santos, diputado del PP, señalaba con un ejemplo a Air Europa: "Tenía la vuelta programada en tren, no había vuelos de Iberia y otras compañías como Air Europa, por un trayecto Málaga- Madrid en 'economy' estaban cobrando 400 euros".
"Estoy súper indignada con las aerolíneas que están haciendo negocio en una catástrofe. Eso está prohibido por ley y Consumo tiene que intervenir porque es abusivo", sentenciaba Susana Díaz, que recordaba que la compañía mencionada fue rescatada con dinero público a consecuencia de la pandemia de Covid-19: "Después de que la rescatamos entre todos, que esté haciendo abuso.con la tragedia de la gente".
