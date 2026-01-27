Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Situación transportes

Susana Díaz denuncia abuso de una compañía por la subida de precios tras el accidente de tren: "Después de que la rescatamos entre todos..."

La expresidenta de la Junta de Andalucía ha recordad que la Ley prohíbe el incremento de importes en una situación de emergencia. Susana Díaz se ha visto afectada directamente y ha exigido que el Ministerio de Consumo tome cartas en el asunto.

Susana Díaz

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

El accidente de trenes de Adamuz ha dejado sumido en el caos el transporte en España. No solo el ferroviario. Las conexiones con el sur de la península Ibérica se han visto saturadas tras el corte de la línea de alta velocidad derivado del choque de trenes que ocurrió a la altura del municipio cordobés.

Miles de personas usaban a diario esa conexión con Andalucía y autobuses, aviones y transporte privado compartido, en consecuencia han experimentado un aumento en la demanda. En este escenario han sido muchos quienes han aprovechado el momento para subir los precios y maximizar los beneficios.

"Eso está prohibido por ley"

La senadora del Partido Socialista Susana Díaz y el periodista Javier Caraballo comparten estos días las múltiples incidencias originadas por el accidente. Él no ha podido regresar a Madrid aún. Susana ha visto cómo los precios se han triplicado, afirmaba.

"Iberia sí se está portando"

"Después de que la rescatamos entre todos, que esté haciendo abuso..."

SusanaDíaz

La senadora sacaba dela lista de sospechosos de presunta usura a Iberia, de la que decía que ha mantenido sus tarifas, sin embargo Jaime de los Santos, diputado del PP, señalaba con un ejemplo a Air Europa: "Tenía la vuelta programada en tren, no había vuelos de Iberia y otras compañías como Air Europa, por un trayecto Málaga- Madrid en 'economy' estaban cobrando 400 euros".

"Estoy súper indignada con las aerolíneas que están haciendo negocio en una catástrofe. Eso está prohibido por ley y Consumo tiene que intervenir porque es abusivo", sentenciaba Susana Díaz, que recordaba que la compañía mencionada fue rescatada con dinero público a consecuencia de la pandemia de Covid-19: "Después de que la rescatamos entre todos, que esté haciendo abuso.con la tragedia de la gente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Polémica investigación.

Joaquín Manso, director de 'El Mundo', y Antonio Martín, exdirectivo de Adif, analizan el accidente: "No estamos hablando de una microgrieta"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Amigos Antonio Flores

Así recuerdan los amigos de Antonio Flores su relación con Ana Villa: "Siempre fue muy importante para él"

Susana Díaz

Susana Díaz denuncia abuso de una compañía por la subida de precios tras el accidente de tren: "Después de que la rescatamos entre todos..."

Polémica investigación Adamuz.

Susanna Griso, tras el plantón del ministro Óscar Puente en Espejo Público: "Su gente le habrá dicho que deje de hablar"

¡Una actuación inolvidable! Miguel Ángel Revilla se emociona en El Hormiguero
Imperdible

¡Una actuación inolvidable! Miguel Ángel Revilla se emociona en El Hormiguero

Chris Hemsworth
A las 21:45 horas

Esta noche, Chris Hemsworth será el protagonista en El Hormiguero

Nuevo programa de Atrapa un millón
Nuevo programa

"Ya lo tenéis todo ganado": el sábado, aumenta la emoción en Atrapa un millón

Después del exitoso estreno de la semana pasada, Manel Fuentes volverá a recibir a nuevas parejas con ganas de llevarse una gran suma de dinero.

Miguel Ángel Revilla en El Hormiguero
ENTREVISTA

La reflexión de Revilla sobre su legado: "Mis hijos se sientan orgullosos de que tuvieron un abuelo que no fue un cabrón"

El político cántabro ha explicado cuál es para él la mejore herencia para sus hijos.

"Me sorprende que este hombre aguante": Miguel Ángel Revilla analiza por qué no ha dimitido Pedro Sánchez

"Me sorprende que este hombre aguante": Miguel Ángel Revilla analiza por qué no ha dimitido Pedro Sánchez

Miguel Ángel Revilla habla sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz: "Entiendo que estén hasta las narices"

Miguel Ángel Revilla habla sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz: "Entiendo que estén hasta las narices"

Jaque de Manu en El Rosco al romper el empate: ¿llegará Rosa a sus 23 aciertos?

Jaque de Manu en El Rosco al romper el empate: ¿llegará Rosa a sus 23 aciertos?

Publicidad