Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel vuelve a rechazar a María
María le propone al abogado pasar un buen rato juntos, pero vuelve a ser rechazada y le recuerda que sabe cosas que podrían destruirlo.
Publicidad
En el próximo capítulo de Sueños de libertad…
Mabel se enfrentará a su primer día de trabajo en la fábrica y conocerá a algunos de sus trabajadores.
Marta seguirá adelante en su idea de buscar una nueva dependienta y Cloe le dirá que tiene a la candidata perfecta: Valentina.
Por otro lado, Claudia comenzará a ayudar a Salva en la organización de los papeles de la cantina.
María cargará de tareas a Manuela y le exigirá prioridad. No podrá evitar sentirse celosa al ver que la tía de Claudia se centrará más en atender a Begoña y a su bebé.
Andrés subirá a la habitación para ver a Begoña y a Juanito y se enfrentará con Gabriel. El abogado le dirá que no quiere que vuelva a entrar en esa habitación ni que se preocupe por Begoña o por su hijo.
Begoña y el bebé deberán pasar unos días más en la casa de los De la Reina por recomendación de la doctora Borrell.
Y María le propondrá a Gabriel volver a pasar una noche de pasión en Madrid, pero él la rechazará. Ahora debe estar junto a su mujer y su hijo. Entonces, María le amenazará con que sabe muchas cosas que podrían destruirle. ¿Qué pasará?
Y si no puedes esperar, adelántate en atresplayer.
Publicidad