Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel vuelve a rechazar a María

María le propone al abogado pasar un buen rato juntos, pero vuelve a ser rechazada y le recuerda que sabe cosas que podrían destruirlo.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Mabel se enfrentará a su primer día de trabajo en la fábrica y conocerá a algunos de sus trabajadores.

Marta seguirá adelante en su idea de buscar una nueva dependienta y Cloe le dirá que tiene a la candidata perfecta: Valentina.

Por otro lado, Claudia comenzará a ayudar a Salva en la organización de los papeles de la cantina.

María cargará de tareas a Manuela y le exigirá prioridad. No podrá evitar sentirse celosa al ver que la tía de Claudia se centrará más en atender a Begoña y a su bebé.

Andrés subirá a la habitación para ver a Begoña y a Juanito y se enfrentará con Gabriel. El abogado le dirá que no quiere que vuelva a entrar en esa habitación ni que se preocupe por Begoña o por su hijo.

Begoña y el bebé deberán pasar unos días más en la casa de los De la Reina por recomendación de la doctora Borrell.

Y María le propondrá a Gabriel volver a pasar una noche de pasión en Madrid, pero él la rechazará. Ahora debe estar junto a su mujer y su hijo. Entonces, María le amenazará con que sabe muchas cosas que podrían destruirle. ¿Qué pasará?

Y si no puedes esperar, adelántate en atresplayer.

