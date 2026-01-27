Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Tus imágenes

Vota la mejor foto de los espectadores del mes de enero

Desde el Teide cubierto de nieve a la lluvia helada que forma carámbanos sobre los árboles. Descubre las mejores instantáneas captadas por nuestros espectadores en este mes de invierno.

La mejor foto de los espectadores del mes de enero

Belén Montero
Publicado:

Enero nos ha regalado un auténtico festival de cielos y paisajes, y ahora te toca decidir cuál de todas estas imágenes merece convertirse en la mejor foto del tiempo del mes.

Cada candidata recoge un instante único que cuenta una historia distinta del invierno en nuestro país: del rugido del brillo dorado del mar al rosa suave de los atardeceres helados.

Entre las fotos hay escenas de costa en plena puesta de sol, donde el horizonte se enciende en tonos naranjas y rojizos mientras el mar refleja la luz como un espejo en movimiento. Otras miran hacia el interior, con montañas nevadas, valles cubiertos de blanco y embalses helados que dibujan formas caprichosas sobre el paisaje.

También encontramos cielos teñidos de violetas y rosas, nubes onduladas y árboles adornados con carámbanos que transforman un parque urbano en un jardín de cristal.

Las imágenes muestran contrastes muy marcados pero con una protagonista especial, la nieve que solo aparece en este momento del año y cambia el paisaje de buena parte de España.

Votar es muy sencillo y tiene un gran valor para quienes están detrás de la cámara. Con tu elección reconoces el trabajo de las personas que madrugan, pasan frío, esperan la luz exacta o se mojan bajo la lluvia para capturar ese momento que tú disfrutas en segundos. Tu voto ayuda a destacar la creatividad, la paciencia y la pasión por la meteorología y la fotografía.

¿Cómo participar?

1. Entra en la sección 'Tus Imágenes' de nuestra web, donde se encuentran las fotos seleccionadas por comunidad autónoma.

2. Revisa las candidatas: cada imagen ha sido elegida por nuestro equipo tras el envío del público.

3. Haz clic en la casilla de la que más te guste.

4. Cada usuario puede elegir una sola foto favorita. Con tu voto ayudarás a coronar la imagen más bella de este primer mes de 2026.

Pronto anunciaremos la foto ganadora. ¡No dejes pasar la oportunidad de que tu voz cuente!

