"Eres un niñato”: Yusuf pone en su sitio a Uras tras sus ataques de celos por Seren

En el hospital, Uras ha estallado contra Yusuf pese a que él y Seren ya están divorciados. Al verlo demasiado cerca de su ex, no ha querido escuchar explicaciones y lo ha llevado a una sala para pedirle explicaciones: “¿Qué hacías anoche con Seren?”, le ha preguntado muy enfadado.

El hijo de Bahar ha ido directo a lo que más le incomoda. Ha insinuado que Yusuf “le ha echado el ojo” a Seren y ha insistido una y otra vez con la misma pregunta, obsesionado con saber dónde estuvo ella y en casa de quién. Pero la realidad es otra: Yusuf solo estaba ayudando a Seren a buscar piso por el barrio y, además, está saliendo con Umay, la hermana de Uras.

El residente ha intentado no perder la paciencia, pero Uras no ha parado. Ha pasado de los reproches a la provocación. Entonces, Yusuf, harto de él, lo ha agarrado de la bata y lo ha empujado contra la pared. “No eres más que un niñato”, le ha gritado.

En ese momento ha entrado Doruk y los ha separado antes de que la situación fuera a más. Uras ha intentado zanjar el tema con ironía, diciendo que Yusuf “tenía algo que decirle” y que él solo le dio “su opinión”. Doruk, alterado, les ha recordado dónde están: “Esto es un hospital, compórtate”.

Uras ha intentado restarle importancia delante de Doruk, como si no hubiera pasado nada. Pero el mensaje ha quedado claro: Uras sigue reaccionando como si Seren todavía estuviera bajo su control y Yusuf ya le ha dejado claro que no piensa ceder ante ninguna presión.