Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 26 de enero

"Eres un niñato”: Yusuf pone en su sitio a Uras tras sus ataques de celos por Seren

Aunque lo suyo con Seren ya se acabó, Uras ha reaccionado como si todavía tuviera derecho a exigir cuentas. Lo que no esperaba era que el residente le plantara cara.

"Eres un niñato”: Yusuf pone en su sitio a Uras tras sus ataques de celos por Seren

Publicidad

En el hospital, Uras ha estallado contra Yusuf pese a que él y Seren ya están divorciados. Al verlo demasiado cerca de su ex, no ha querido escuchar explicaciones y lo ha llevado a una sala para pedirle explicaciones: “¿Qué hacías anoche con Seren?”, le ha preguntado muy enfadado.

El hijo de Bahar ha ido directo a lo que más le incomoda. Ha insinuado que Yusuf “le ha echado el ojo” a Seren y ha insistido una y otra vez con la misma pregunta, obsesionado con saber dónde estuvo ella y en casa de quién. Pero la realidad es otra: Yusuf solo estaba ayudando a Seren a buscar piso por el barrio y, además, está saliendo con Umay, la hermana de Uras.

El residente ha intentado no perder la paciencia, pero Uras no ha parado. Ha pasado de los reproches a la provocación. Entonces, Yusuf, harto de él, lo ha agarrado de la bata y lo ha empujado contra la pared. “No eres más que un niñato”, le ha gritado.

En ese momento ha entrado Doruk y los ha separado antes de que la situación fuera a más. Uras ha intentado zanjar el tema con ironía, diciendo que Yusuf “tenía algo que decirle” y que él solo le dio “su opinión”. Doruk, alterado, les ha recordado dónde están: “Esto es un hospital, compórtate”.

Uras ha intentado restarle importancia delante de Doruk, como si no hubiera pasado nada. Pero el mensaje ha quedado claro: Uras sigue reaccionando como si Seren todavía estuviera bajo su control y Yusuf ya le ha dejado claro que no piensa ceder ante ninguna presión.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

La resonancia de Rengin confirma lo peor: un tumor cerebral y el tiempo en su contra

La resonancia de Rengin confirma lo peor: un tumor cerebral y el tiempo en su contra

“Dejaremos el pasado tras esa puerta”: el pacto de honor de Bahar para lograr el milagro en quirófano

“Dejaremos el pasado tras esa puerta”: el pacto de honor de Bahar para lograr el milagro en quirófano

El poderoso mensaje de Bahar que rescata a Evren de su propio abismo: “Ser médico es algo sagrado”

El poderoso mensaje de Bahar que rescata a Evren de su propio abismo: “Ser médico es algo sagrado”

Cinco vidas en juego: el plan desesperado de Bahar y Harun para el parto más difícil
Renacer 26 de enero

Cinco vidas en juego: el plan desesperado de Bahar y Harun para el parto más difícil

"Eres un niñato”: Yusuf pone en su sitio a Uras tras sus ataques de celos por Seren
Renacer 26 de enero

"Eres un niñato”: Yusuf pone en su sitio a Uras tras sus ataques de celos por Seren

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel vuelve a rechazar a María
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel vuelve a rechazar a María

María le propone al abogado pasar un buen rato juntos, pero vuelve a ser rechazada y le recuerda que sabe cosas que podrían destruirlo.

Capítulo 484 de Sueños de libertad; 24 de enero: Carmen y Claudia no se toman bien las nuevas medidas impuestas por la dirección de la fábrica
Resumen

Capítulo 484 de Sueños de libertad; 26 de enero: Carmen y Claudia no se toman bien las nuevas medidas impuestas por la fábrica

Las chicas de la tienda no están de acuerdo con los nuevos cambios y le piden Marta de la Reina que contrate a una nueva dependienta.

Así vivieron los actores de La Encrucijada el final de rodaje: risas, emoción y despedidas

Así vivieron los actores de La Encrucijada el final de rodaje: risas, emoción y despedidas

Capítulo 484 de Sueños de libertad; 24 de enero: Carmen y Claudia no se toman bien las nuevas medidas impuestas por la dirección de la fábrica

Andrés, dispuesto a denunciar a María por adulterio: “Ya es hora de que el peso de la ley caiga sobre ella”

Pablo Salazar le comunica a Mabel una decisión: “A partir de mañana empezarás a trabajar conmigo en la fábrica”

Pablo Salazar le comunica a Mabel una decisión: “A partir de mañana empezarás a trabajar conmigo en la fábrica”

Publicidad