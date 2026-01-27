Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Esta noche, Chris Hemsworth será el protagonista en El Hormiguero

El actor australiano llega al programa para charlar sobre su trayectoria y su presente profesional.

Chris Hemsworth

Publicidad

El Hormiguero recibe esta noche a Chris Hemsworth, una de las grandes estrellas del cine internacional. El actor visita el programa en un momento clave de su carrera, consolidado como uno de los intérpretes más carismáticos y reconocibles de Hollywood gracias a su versatilidad y presencia en grandes producciones.

Durante la entrevista, Hemsworth hablará de su evolución como actor, de cómo afronta los nuevos retos profesionales y de su experiencia trabajando en proyectos de gran envergadura. También habrá espacio para conocer su lado más cercano, compartir anécdotas de rodaje y descubrir cómo vive el éxito global que lo acompaña desde hace años.

Sobre él:

Chris Hemsworth inició su carrera en televisión antes de dar el salto al cine internacional, donde alcanzó fama mundial al protagonizar grandes franquicias. Su combinación de carisma, físico y sentido del humor lo ha convertido en uno de los actores más populares del panorama actual. A lo largo de los años ha demostrado una sólida trayectoria y una capacidad constante para reinventarse dentro de la industria cinematográfica.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Chris Hemsworth

Esta noche, Chris Hemsworth será el protagonista en El Hormiguero

Nuevo programa de Atrapa un millón

"Ya lo tenéis todo ganado": el sábado, aumenta la emoción en Atrapa un millón

Miguel Ángel Revilla en El Hormiguero

La reflexión de Revilla sobre su legado: "Mis hijos se sientan orgullosos de que tuvieron un abuelo que no fue un cabrón"

"Me sorprende que este hombre aguante": Miguel Ángel Revilla analiza por qué no ha dimitido Pedro Sánchez
Su opinión

"Me sorprende que este hombre aguante": Miguel Ángel Revilla analiza por qué no ha dimitido Pedro Sánchez

Miguel Ángel Revilla habla sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz: "Entiendo que estén hasta las narices"
En El Hormiguero

Miguel Ángel Revilla habla sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz: "Entiendo que estén hasta las narices"

Jaque de Manu en El Rosco al romper el empate: ¿llegará Rosa a sus 23 aciertos?
El Rosco | 26 de enero

Jaque de Manu en El Rosco al romper el empate: ¿llegará Rosa a sus 23 aciertos?

El concursante madrileño no se ha conformado con firmas tablas, sino que ha sacado su artillería para recuperar el color naranja de ganador.

Rosa rompe su mala racha en el ¿Dónde Están?... ¡gracias a Jalis de la Serna!
Mejores momentos | 26 de enero

Rosa rompe su mala racha en el ¿Dónde Están?... ¡gracias a Jalis de la Serna!

El panel, esta vez sobre la canción ‘Amor de hombre’ de Mocedades, pintaba feo de nuevo para la concursante pero el reportero se ha encargado de solucionar la crisis.

Una broma de Roberto Leal da paso a una hilarante historia de José Corbacho: “Esta canción me recuerda a mi madre”

Una broma de Roberto Leal da paso a una hilarante historia de José Corbacho: “Esta canción me recuerda a mi madre”

“Eran señales”: Almudena Cid descubre por qué estaba predestinada a ganar en La Pista

“Eran señales”: Almudena Cid descubre por qué estaba predestinada a ganar en La Pista

Marta Hazas y Javier Veiga

La tradición que ha afianzado la relación de Marta Hazas y Javier Veiga: "Pasamos las Navidades separados, es muy saludable"

Publicidad