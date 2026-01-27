Esta noche, Chris Hemsworth será el protagonista en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Chris Hemsworth, una de las grandes estrellas del cine internacional. El actor visita el programa en un momento clave de su carrera, consolidado como uno de los intérpretes más carismáticos y reconocibles de Hollywood gracias a su versatilidad y presencia en grandes producciones.

Durante la entrevista, Hemsworth hablará de su evolución como actor, de cómo afronta los nuevos retos profesionales y de su experiencia trabajando en proyectos de gran envergadura. También habrá espacio para conocer su lado más cercano, compartir anécdotas de rodaje y descubrir cómo vive el éxito global que lo acompaña desde hace años.

Sobre él:

Chris Hemsworth inició su carrera en televisión antes de dar el salto al cine internacional, donde alcanzó fama mundial al protagonizar grandes franquicias. Su combinación de carisma, físico y sentido del humor lo ha convertido en uno de los actores más populares del panorama actual. A lo largo de los años ha demostrado una sólida trayectoria y una capacidad constante para reinventarse dentro de la industria cinematográfica.