Cayetano Martínez de Irujo, arremete contra Mar Flores tras saber de su nuevo libro: "¿Temer de qué? No, miedo ninguno"

La famosa ha acudido al programa de Pablo Motos con motivo de la presentación de su libro ' Mar en Calma'. Las declaraciones de Mar Flores en la entrevista y lo que se ha conocido de estas memorias han llevado al noble español y jinete a pronunciar unas duras palabras sobre ella.

Cayetano Martínez de Irujo, sobre Mar Flores

Espejo Público
Publicado:

Hace unos días Espejo Público desvelaba la próxima publicación de la obra autobiográfica de Mar Flores. En el libro Mar asegura que habla de toda su vida, incluso de los capítulos que más dolor le causaron. Rupturas sentimentales, traiciones o el encarcelamiento de su hijo Carlo Costanzia. Actual pareja de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, y con la que ha tenido un hijo que lleva el nombre del padre.

"Miedo ninguno"

Cayetano Martínez de Irujo ha sido preguntado por Espejo Público sobre su más que probable aparición en alguna de las páginas. Responde claro y directo que no siente ningún temor a lo que pueda escribir la que fuera su pareja a finales de los años 90.

"¿Temer de qué? No, miedo ninguno. (…) No tengo nada que opinar sobre Mar Flores", expresaba el duque de Arjona y conde de Salvatierra.

Mentiras y verdades

Sin embargo cuando el periodista le consulta si lo que pueda contar Mar Flores, resultaría positivo o negativo para él, decía lo siguiente: "No lo sé, porque una persona que miente tanto y que se inventa tanto, pues nunca sabes".

Evitaba hacer ninguna otra valoración y una vez dicho lo anterior terminaba: "No tengo opinión ni de Mar Flores, ni de su libro".

