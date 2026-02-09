Anécdota
Antonio Orozco destapa su lado más divertido como padre: “Cuando me desperté tenía toda la cara llena de chicle”
El cantante ha contado una divertida anécdota que ocurrió mientras esperaba una llamada de Jan, su hijo DJ.
Antonio Orozco es pura emoción y… ¡risa también! Si algo le caracteriza es su buen humor. Y es que el barcelonés nos ha regalado una anécdota que deja entrever que es todo un “padrazo”.
“Mi hijo es artista, tiene su trabajo y vive en Inglaterra”, ha comenzado contando el cantante. El invitado ha confesado que cuando su hijo mayor, Jan, comenzaba a tener pases de noche como DJ, él se quedaba esperando a que le diera “un toque” que le confirmara que había llegado al hotel.
Pero una noche se quedó medio dormido y, según ha dicho: “Cuando me desperté tenía toda la cara llena de chicle”. “Es la primera vez que me he afeitado después de 25 años”, ha rematado entre risas. Vamos, que fue todo un cambio de look de lo más inesperado para el artista.
Y claro, Pablo Motos le ha preguntado sorprendido, “¿sabes que con vinagre se quita, no?". Y no, parece que Orozco no lo sabía y no ha podido evitar reírse aún más de la absurda situación. ¡Se podía haber ahorrado una atropellada decisión!
