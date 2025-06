Susanna Griso: "¿Os creéis que Pedro Sánchez haya convivido 11 años con estos señores y no supiera que eran unos puteros?"

La presentadora de Espejo Público Susanna Griso no cree que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez fuera ajeno al consumo de prostitución de José Luis Ábalos y Koldo García que se desprende de los audios que se han hecho públicos. "Perdonad que sea así de cruda pero ¿vosotros os creéis que Pedro Sánchez haya estado viajando con Peugeot y conviviendo con estos señores 11 años de su vida y no supiera que era unos puteros?", se pregunta

"Estas cosas en los partidos se saben, la gente lo comenta"

La periodista no concibe que el presidente del Gobierno y líder del PSOE no supiera nada del trato que daban Koldo y Ábalos a las mujeres. "No me lo creo porque estas cosas en los partidos se saben, la gente lo comenta. Carmen Calvo se quejó reiteradamente de los comportamientos machistas y puteros de sus compañeros de gabinete. Esto a Sánchez le tenía que llegar, ella entró en el despacho del jefe de gabinete de la Moncloa para contárselo. Lo se yo y lo sabemos todos", añade Griso.

"Son puteros de manual"

Susanna proseguía señalando que tanto Koldo García como José Luis Ábalos "son puteros de manual". Se pregunta Susanna cómo se gestionó el momento en el que el PSOE incluye en el programa electoral que quiere abolir la prostitución siendo Ábalos un hombre fuerte en el núcleo del partido. "¿En ese momento se lo consultan al secretario de organización que era Ábalos? Yo me pregunto: En el momento en el que ponen en el programa electoral que quieren abolir la prostitución, en ese momento se lo consultan al secretario de organización que era Ábalos. Le pidieron criterio y doctrina a la hora de escribir ese artículo en el programa?".

Añade además que "4 tíos recorriendo España en un Peugeot hablan de prostitución, hablan de estas cosas". No puede ser que se haga de nuevas con frases como: "La Carlota se enrolla que te cagas", establece.

