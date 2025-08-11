Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ÚLTIMA HORA

Pablo Juanico, abogado del hombre acusado de atropellar a Jaime Anglada: "No quiere eludir ningún tipo de responsabilidad"

El hombre que presuntamente atropelló al cantante en Mallorca se encuentra en prisión provisional acusado de tres delitos. Hablamos en exclusiva con su abogado.

abogado

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

Jaime Anglada fue arrollado por un coche la madrugada del pasado jueves 7 de agosto en Mallorca mientras circulaba en moto.

Los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar del accidente y lo trasladaron al hospital donde a día de hoy permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos en coma inducido.

El acusado de este atropello se enfrenta a tres delitos y se está en prisión provisional por riesgo de fuga. Hablamos con Pablo Juanico, su abogado.

"Se arrepiente enormemente. Él huye porque no sabe cómo actuar durante el accidente y se va. Está muy abatido y arrepentido", asegura respecto a la actitud que tomó el acusado en el momento del accidente.

Desde plató, Julián Aguirre, periodista y amigo de Anglada cuenta que el próximo miércoles si todo sale bien será operado de la cadera. ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

casa

El chalet del crimen de Pioz ya tiene nuevos propietarios: "La culpa la tenía el asesino y no la casa"

alvaro

Álvaro ha perdido tres dientes tras ser agredido en las fiestas de su pueblo: "Me encontré unos chicos de unos 20 años en la puerta de casa haciendo pis"

trenzas

A Nalaya las trenzas de moda del verano le han dejado calva: "He llenado dos bolsas de pelo"

belen
OLA DE CALOR

Belén no puede invitar a nadie a la piscina de su urbanización por overbooking: "Tengo que chapotear sola porque soy soltera"

abogado
ÚLTIMA HORA

Pablo Juanico, abogado del hombre acusado de atropellar a Jaime Anglada: "No quiere eludir ningún tipo de responsabilidad"

Sandra García-Sanjuán sobre la Starlite
STARLITE

Sandra García-Sanjuán comenta el éxito de la última edición de la Gala Starlite

Más Espejo hablaba con la fundadora de la Starlite para conocer todos los detalles sobre la última edición, que conseguía la recaudación más alta hasta la fecha.

Gonzalo Miró
LA OPINIÓN DE LOS JÓVENES

La nueva "rebeldía" política: los jóvenes son cada vez más de derechas

Izquierda o derecha. Son los dos grandes bloques en los que solemos dividir el mapa político. Pero… ¿de qué lado se posicionan hoy los jóvenes? Los últimos datos apuntan a un cambio que, hace tan solo unos años, habría sido difícil de imaginar.


Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita del presentador de radio y televisión Agustín Bravo

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita del presentador de radio y televisión Agustín Bravo

¡Qué alegría! Lola resuelve el panel final en el último momento y se lleva casi 6.000 euros

¡Qué alegría! Lola resuelve el panel final en el último momento y se lleva casi 6.000 euros

Lola se corona como finalista de La ruleta al caer en el gajo dorado con más de 1.000 euros

Lola se corona como finalista de La ruleta al caer en el gajo dorado con más de 1.000 euros

Publicidad