Pablo Juanico, abogado del hombre acusado de atropellar a Jaime Anglada: "No quiere eludir ningún tipo de responsabilidad"

Jaime Anglada fue arrollado por un coche la madrugada del pasado jueves 7 de agosto en Mallorca mientras circulaba en moto.

Los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar del accidente y lo trasladaron al hospital donde a día de hoy permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos en coma inducido.

El acusado de este atropello se enfrenta a tres delitos y se está en prisión provisional por riesgo de fuga. Hablamos con Pablo Juanico, su abogado.

"Se arrepiente enormemente. Él huye porque no sabe cómo actuar durante el accidente y se va. Está muy abatido y arrepentido", asegura respecto a la actitud que tomó el acusado en el momento del accidente.

Desde plató, Julián Aguirre, periodista y amigo de Anglada cuenta que el próximo miércoles si todo sale bien será operado de la cadera.