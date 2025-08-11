ÚLTIMA HORA
Pablo Juanico, abogado del hombre acusado de atropellar a Jaime Anglada: "No quiere eludir ningún tipo de responsabilidad"
El hombre que presuntamente atropelló al cantante en Mallorca se encuentra en prisión provisional acusado de tres delitos. Hablamos en exclusiva con su abogado.
Publicidad
Jaime Anglada fue arrollado por un coche la madrugada del pasado jueves 7 de agosto en Mallorca mientras circulaba en moto.
Los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar del accidente y lo trasladaron al hospital donde a día de hoy permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos en coma inducido.
El acusado de este atropello se enfrenta a tres delitos y se está en prisión provisional por riesgo de fuga. Hablamos con Pablo Juanico, su abogado.
"Se arrepiente enormemente. Él huye porque no sabe cómo actuar durante el accidente y se va. Está muy abatido y arrepentido", asegura respecto a la actitud que tomó el acusado en el momento del accidente.
Más Noticias
- El chalet del crimen de Pioz ya tiene nuevos propietarios: "La culpa la tenía el asesino y no la casa"
- Álvaro ha perdido tres dientes tras ser agredido en las fiestas de su pueblo: "Me encontré unos chicos de unos 20 años en la puerta de casa haciendo pis"
- A Nalaya las trenzas de moda del verano le han dejado calva: "He llenado dos bolsas de pelo"
Desde plató, Julián Aguirre, periodista y amigo de Anglada cuenta que el próximo miércoles si todo sale bien será operado de la cadera. ¡Dale al play!
Publicidad