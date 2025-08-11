MODAS PELIGROSAS
A Nalaya las trenzas de moda del verano le han dejado calva: "He llenado dos bolsas de pelo"
Es llegar el verano y la gente se empieza a recoger el pelo en las famosas trenzas africanas. Un peinado que se ha puesto de moda pero que puede tener consecuencias peligrosas.
Las modas muchas veces pueden ser peligrosas pero lo que no se esperaba Nalaya es quedarse calva después de hacerse unas trenzas africanas.
La joven fue a la playa y para evitar estar peinándose todos los días decidió recogerse el pelo en unas trenzas pero las consecuencias fueron peores.
Nalaya tardó una semana en quitárselas y cuando lo hizo perdió mucho pelo quedándole zonas con calvas. "Yo siempre me las he hecho aunque llevaba 4 años sin hacérmelas", cuenta.
"Se pegó mi tía conmigo dos días quitándome nudos", explicar, "Yo cuando me vi solo podía llorar". Óscar Muñoz, tricólogo, asegura que "el pelo no soporta tensiones de mucha intensidad aunque sea un corto periodo de tiempo".
