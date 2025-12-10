Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Fernando Alonso será padre por primera vez con la periodista Melissa Jiménez

El piloto asturiano será padre por primera vez a sus 44 años, según ha confirmado Hola. La periodista está embarazada de seis meses.

Fernando Alonso y Melissa Jim&eacute;nez

Fernando Alonso y Melissa JiménezGetty Images

Fernando Alonso y Melissa Jiménez esperan su primer hijo en común, tal y como ha confirmado la revista 'Hola' en exclusiva. Una noticia de la que ya se había hablado en las últimas semanas pero que ninguno de los dos había confirmado.

Según cuenta 'Hola', la periodista y reportera en DAZN F1 iría por el sexto mes de gestación, por lo que en principio el bebé nacería el próximo mes de marzo de 2026.

Alonso, de 44 años, será padre por primera vez

En el caso de Fernando Alonso, el ovetense será padre por primera vez a sus 44 años y a pesar de haber estado ya casado en el pasado con la cantante Raquel del Rosario (2006-2011) y de haber mantenido otras relaciones (Dasha Kapustina, Lara Álvarez, Linda Morselli y Andrea Schlager).

El cuarto para Melissa Jiménez

No obstante, la periodista Melissa Jiménez ya tiene tres hijos con Marc Bartra, jugador del Betis y con quien estuvo casada cinco años. El anuncio del embarazo coincide con una etapa en la que apenas se les ha visto juntos a Fernando y Melissa, tal y como nos tenían acostumbrados en meses pasados, donde ambos coincidían en el paddock y a ella se le veía viajando junto al asturiano. La periodista, lógicamente, tampoco estaba trabajando para DAZN.

La pareja se conoció en 2023 y siempre ha sido muy discreta con su vida privada, aunque los rumores del paddock y los paparazzi les 'cazaron' en numerosas ocasiones viajando juntos y de la mano. El bicampeón del mundo ya reconoció hace un año que entre sus planes de futuro, y no lejano, estaba el formar una familia: "No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años". Una noticia que además podría seguir alimentando el rumor de que Fernando podría dejar la F1 a finales de 2026 -se le acaba el contrato con Aston Martin- tal y como cuenta, por ejemplo, el periodista Carlos Miquel, muy cercano al entorno del piloto.

Lewis Hamilton, siete veces campeón de F1, tampoco tiene hijos a sus 40 años y siempre ha dejado claro que no quiere compaginar F1 y familia: "Siempre sufre una de ellas...". Pilotos como Schumacher, Verstappen, Vettel... compitieron y compiten habiendo sido padres.

