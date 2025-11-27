¡De quedarse en blanco a darlo todo! Luisa resuelve gracias al gajo ‘Exprés’

Este panel ocultaba la frase: “Felicidad efímera: tienes el jacuzzi del hotel para ti… y empieza a sonar la alarma de incendios”. El turno era de Luisa, la concursante del atril amarillo, que aseguraba haberse quedado completamente en blanco.

Luisa no tenía ni idea de resolver el panel, pero ha caído en un gajo ‘Exprés’ y le ha venido la respuesta correcta a la cabeza. La concursante ha levantado ese gajo y no ha podido irle mejor.

Jorge Fernández no daba crédito a lo ocurrido y ha felicitado a la concursante. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!