¡Paula Prendes en La ruleta de la suerte! La actriz presenta la nueva película 'Coartadas'
Paula Prendes ha visitado el plató para contar más sobre esta comedia que se estrena mañana en cines.
Este panel rápido escondía una frase de la nueva película ‘Coartadas’: “Tú miente, nosotros te cubrimos”. Este filme de Martín Cuervo se estrena mañana en cines y gira en torno a una empresa que hace coartadas y excusas para que sus clientes puedan engañar a su gente más cercana.
Amor, mentiras y humor español son algunos de los adjetivos que definen esta comedia. Está protagonizada por Jaime Lorente, Adriana Torrebejano, Llum Barrera, Antón Lofer, Leo Harlem, Ana Jara, Paula Prendes, Salva Reina y Mariam Hernández.
