¡Paula Prendes en La ruleta de la suerte! La actriz presenta la nueva película 'Coartadas'

Este panel rápido escondía una frase de la nueva película ‘Coartadas’: “Tú miente, nosotros te cubrimos”. Este filme de Martín Cuervo se estrena mañana en cines y gira en torno a una empresa que hace coartadas y excusas para que sus clientes puedan engañar a su gente más cercana.

Amor, mentiras y humor español son algunos de los adjetivos que definen esta comedia. Está protagonizada por Jaime Lorente, Adriana Torrebejano, Llum Barrera, Antón Lofer, Leo Harlem, Ana Jara, Paula Prendes, Salva Reina y Mariam Hernández.

La actriz Paula Prendes ha visitado el plató de La ruleta de la suerte para contar más detalles sobre esta película.