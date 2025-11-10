El periodista que ha entrevistado al rey Juan Carlos I: "Busca que los españoles le entiendan y su familia le perdone"

La entrevista de Stéphane Bern

Explica que, para él, "Juan Carlos I fue el héroe de mi infancia, el hombre que restauró la democracia en España tras Franco". Dice que en esta ocasión se ha encontrado con un hombre "cercano, simpático y de trato fácil, pero físicamente envejecido, aunque con una mente viva, rápida y llena de humor, incluso en francés, lo que no es sencillo".

La nostalgia de Juan Carlos I

Durante la conversación, el periodista afirma que lo que más le llamó la atención fue la dimensión humana del rey. Señala que "le falta España, su patria, su familia y los españoles", y que esa nostalgia está muy presente en el tono de la entrevista.

Destaca que el monarca transmite un deseo profundo de reconciliación personal y pública. Según él, "su búsqueda es que los españoles lo comprendan mejor y que su familia le perdone sus errores".

Una reflexión que, según nos comenta, marca uno de los momentos más íntimos del encuentro y define la intención con la que Juan Carlos I afronta esta nueva etapa pública.

Reconocimiento al Rey Felipe VI

El periodista también subraya una frase que considera relevante para España: el emérito "rinde un homenaje vibrante al rey Felipe, diciendo que está haciendo bien su tarea en una situación política complicada". A su juicio, esta valoración tendrá un peso importante en nuestro país.

Además, asegura que el monarca comparte una confidencia sobre Franco. Dice que "Franco sabía que él cambiaría todo después de su muerte para restaurar la democracia, pero le pidió una sola cosa: mantener la unidad de España".

"Sus memorias son una reconciliación"

El rey Juan Carlos aborda en sus memorias y en esta entrevista su papel en la transición, su salida de España, y su situación actual en Abu Dabi. Según la visión del periodista, el tono está marcado por el balance vital, la introspección y el deseo de cerrar heridas, especialmente familiares.

Próximamente, la televisión francesa emitirá esta entrevista, que servirá como antesala al lanzamiento de sus memorias en España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.