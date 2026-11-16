¿Por qué Iván Redondo augura una sorpresa electoral y lleva la contraria a las encuestas?

A 13 días de los comicios, parece que los consultores políticos Ignacio Varela e Iván Redondo tienen claro lo que ocurrirá el 29 de noviembre. Hoy ambos lo han explicado en 'Espejo Público' y no coinciden en su veredicto.

Para Varela es "muy difícil" que Feijóo no alcance los 176 diputados. Sin embargo, para el que fue director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre 2018 y 2021, Iván Redondo, el PP se "despeñaría hasta los 109 escaños" y cree que el PSOE obtendrá más votos.

La novedad de Iván Redondo

"Yo creo que la derecha se equivoca cuando piensa que es imposible que el Partido Socialista sea primera fuerza", decía Redondo, concluyendo que en las provincias de 3 a 6 escaños se pueden llegar a "multiplicar los escaños". Algo que asegura que pasó en 2016, 2019 y en 2023 y que es "aplicable a unos y a otros".

Una situación que traducía en un ejemplo que aseguraba que pasa en varias de esas provincias: "Si el PSOE tiene el 34% de los votos, sacando 4 puntos al PP, que tendría un 28%, y doblando a Vox como tercero, se lleva entre 15 y 20 escaños de prima". Una prima a partir de la que, para él, podría venir la sorpresa, dado que considera que muchas encuestas no cuentan con ella.

Sin embargo, Varela argumenta todo lo contrario: "Nos encaminamos a un gobierno de mayoría absoluta del PP y Vox, con una oposición protagonizada por el Partido Socialista y por los partidos nacionalistas de izquierda que están recibiendo su recompensa". Para él, estas elecciones son "de cambio, más que de estabilidad" y considera que así se proyectará en el resultado.

Ignacio Varela observa un "gran consenso demoscópico"

A esto último, Varela añadía un pensamiento en un contexto en el que cree que las mayorías de gobierno no se establecen a partir del resultado de los partidos, sino de los bloques: "Se ha producido un desempate dramático, por su volumen, entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda que tradicionalmente venían empatando". Una reflexión que basaba en no haber visto una sola encuesta donde la ventaja del bloque de la derecha nacional sobre el de la izquierda nacional sea inferior a 10 puntos.

Tal y como ponía sobre la mesa el analista Varela, viene observando un "gran consenso demoscópico, muy superior al de cualquier otra elección anterior". Y respondía dirigiéndose directamente a la teoría de Redondo: "En todas las encuestas respetables que se han producido, alcanzan el 50% del voto a nivel nacional, ya podemos hacer jueguecitos con las provincias que es imposible que de ahí no salga una mayoría absoluta". Para sumarle más contundencia a su percepción, añadía que no ha visto tampoco una encuesta donde el bloque de la izquierda de ámbito nacional alcance el 40%.

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