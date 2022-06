Susanna Griso: "Aquí estoy, el bicho no puede conmigo"

Después de unos días de ausencia tras anunciar que había contraído el coronavirus, Susanna Griso ha regresado al frente de Espejo Público este lunes. La presentadora aprovechaba para comunicar su buen estado de salud en el momento en el que presentaba a los colaboradores de la mesa nada más iniciar el espacio de actualidad.

"Regresamos con toda la fuerza y toda la energía", comenzaba diciendo. Aseguraba la periodista que esta misma mañana algunos de sus compañeros ponían en duda que se hubiera recuperado del Covid-19, sin embargo afirmaba sentirse repuesta. "Aquí estoy, ya he vuelto, el bicho no puede conmigo. Vamos, que he pasado constipados más fuertes", bromeaba.

Señalaba la periodista se había realizado las pruebas pertinentes para poder reincorporarse al programa. "Ya les digo que vengo con muchas ganas de hablarles del triunfo de Rafa Nadal", apuntaba respecto a la nueva conquista de Roland Garros por parte del tenista.

Durante la pasada semana Susanna Griso se ausentó de Espejo Público después de que un test de coronavirus confirmara que había contraído el virus. A través de su cuenta de Instagram contó que se encontraba bien, sin apenas síntomas y agradeció el haberse vacunado contra la enfermedad para frenar los síntomas. Fue el también presentador Roberto Brasero en encargado de sustituir a Susanna Griso al frente del programa durante su ausencia.