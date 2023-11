Susana Díaz: "No me gusta ver que inflamen las calles y enfrenten a los ciudadanos"

La expresidenta de la Junta de Andalucía y senadora por designación autonómica Susana Díaz ha atendido a Espejo Público a las puertas del Congreso en la primera sesión de investidura en la que Pedro Sánchez intenta revalidar su Gobierno tras su pacto con Junts. Respecto a las ausencias de algunos barones socialistas como Emiliano García- Page afirma que "respeta la opinión de sus compañeros pero cree que hay que intentar generar un clima de confianza".

Ha echado en falta que los políticos llamen a la serenidad y a la calma de la gente porque "si encanallamos la política encanallamos la calle y acabamos con un espectáculo como el que sufrieron en la sede socialista con muñecas hinchables en las puertas de sus sedes. Cree que hay gente que ha hecho un ejercicio de defensa y de amor por el país. "El tiempo nos dará o nos quitará la razón y eso lo juzgarán los ciudadanos en las urnas", mantenía.

"Decir que estamos en una dictadura le hace daño a España"

Paseando por los alrededores del Congreso se ha visto un autobús con la cara de Pedro Sánchez caracterizado como Adolf Hitler, un autobús financiado por la plataforma Hazte Oír. Cree Díaz que al final la política no puede pilotar sobre el 'encanallanamiento' de la gente. "Los que estamos en puestos de responsabilidad política tenemos que medir lo que decimos y cuando estamos diciendo que esto es una dictadura se le hace daño a España o las barbaridades que hemos escuchado estos días como pedirle a las fuerzas de seguridad que sean insumisos o repetir que están dispuestos a derramar sangre por España".

"Como quiero tanto a este país no me gusta ver que quienes tenemos una responsabilidad pequeñita como la mía o grande como la que pueden tener otros inflamen las calles y enfrenten a los ciudadanos porque eso no nos lleva a nada y después cuando nos equivoquemos y no hayamos hecho aquello que esperaban de nosotros pues nos juzgarán en las urnas".