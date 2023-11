Investidura de Pedro Sánchez, en directo: El Supremo rechaza la petición de Vox de suspender la investidura

La duodécima noche de manifestaciones en la calle Ferraz finalizaba alrededor de las 23.00 horas sin incidentes.

Los manifestantes se han concentrado sobre las 19.30 horas y han gritado contra Sánchez: 'No es un presidente, es un delincuente' o 'Por siete votos vendes a tu madre'. También cánticos en contra de la amnistía: 'No a la amnistía y no en mi nombre'.

A partir de las 22.30 horas el grupo se ha ido reduciendo considerablemente y sobre las 23.00 horas prácticamente la totalidad de los asistentes han abandonado la calle Ferraz citándose mañana en el Congreso, donde tendrá lugar el debate de investidura de Pedro Sánchez.