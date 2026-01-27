Miriam González, sobre el deterioro de los servicios públicos y el gran problema de España: "Una gestión de gente que sabe muy poquito"

En lo que ha definido como un "goteo de incidentes y accidentes" ocurridos en España, Miriam González Clegg ha expuesto el deterioro que esos acontecimientos tienen sobre la imagen del país.

Servicios públicos "deshilachados"

La abogada, esposa del ex viceprimer ministro del Reino Unido, Nick Clegg, considera que con los últimos sucesos se está proyectando al exterior "algo que se ve desde dentro del país". Ese escenario no sería otro que "se están empezando a deshilachar los servicios públicos".

"Todo eso que parecía tan perfecto"

Miriam ha analizada en mayor profundidad el crecimiento macroeconómico español, que relacionaba directamente con la llegada de inmigrantes y de "añadir unidades de Producto Interior Bruto", con las consecuencias asociadas que eso conlleva: "Se piensa que la economía española va bien".

Enumera una serie de cuestiones como "las listas de espera, son los incidentes a la hora de los chequeos médicos, es el apagón, el terrible accidente, ahora Rodalies", para cuestionar si "todo eso que parecía tan perfecto", es así realmente.

Advertía Miriam González de los efectos a medio y largo plazo que el rápido aumento de población que se produce con la llegada de migrantes, sobre unos servicios públicos que necesitarán una gestión acorde a un mayor número de usuarios.

Considera que esa gestión está demasiado politizada y denuncia que los responsables sean perfiles técnicos con conocimiento del campo que corresponda: "Tenemos una politización enorme de la gestión, encima de un talento estupendo".

Por último ha definido de forma peculiar esa especie de clase gestora: "Una capa enorme de grasa, que es una gestión política de gente que sabe muy poquito de lo que tiene que gestionar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.