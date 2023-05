Suicidios en adolescentes, la pandemia silenciosa

Los datos de suicidio son muy preocupantes. El suicidio se ha convertido en una pandemia silenciosa en nuestro país. En España, los intentos de suicidios se han disparado en al última década. Según los datos de la Fundación ANAR en 2012 se atendieron 131 casos de intentos de suicidio, el año pasado, en 2022 fueron más de 4.500 intentos suicidas registrados y de este total 1.275 intentos eran de menores de edad.

Suicidios en España

En el programa Espejo Público hemos preguntado a los expertos por estos datos tan alarmantes. Benjamín Ballesteros, director técnico y portavoz de la Fundación ANAR , nos explica que nadie tiene la culpa que otra persona se quite la vida y reconoce que es muy preocupante los caso de suicidios que estamos conociendo estos últimos meses. Para Benjamín, cada caso es diferente, detrás de un suicida las causas pueden ser múltiples. Cuando se analizan qué tenían esas personas en su mente para terminar con su vida es habitual encontrar muchos factores, explica en Espejo Público, una única cosa no suele desencadenar esa decisión fatal.

¿Qué pueden hacer los padres?

Según el portavoz de la Fundación ANAR ante este tipo de circunstancias hay que estar atentos a las alertas. Hay que estar muy atentos también a las redes sociales hay que supervisar los contenidos que ven los niños advierte porque en las redes sociales hay consejos para lesionarse y suicidarse pero también hay un posible "efecto imitación".

Hay que informar del suicidio pero con mucho cuidado para que otras personas que estén viviendo situaciones similares puedan identificarse y puedan imitar ese suicidio. Benjamín advierte que "tenemos que ser conscientes del posible efecto contagio aunque hablemos del suicidio". Es mejor hablar del problema peor no del caso concreto, de dónde ó cómo se ha producido.

Es fundamental poner medidas preventivas y tener suficiente personal de salud mental para atender. Hay que tener psicólogos suficientes dentro del sistema de salud. Sólo el 44% menores de edad que habían terminado con su vida o estaban pensando en hacerlo habían recibido atención psicológica. El sistema sanitario están colapsado y no pueden atenderles.

¿Cómo detectar intenciones suicidas?

Muchas veces pasan desapercibidos pero, según los expertos, hay algunos indicios previos al suicidio:

- Cambios bruscos en la conducta (tristeza, depresión, agresividad)

- Aislamiento repentino

- Bajada del rendimiento escolar

- Frases como "no puedo más", "así no merece la pena vivir", "mi problema no tiene solución"

- Autolesiones

Las autolesiones son el principal indicador que nos puede alertar de que un menor podría plantearse suicidarse a través de estas autolesiones. Suelen ser la antesala del desenlace fatal.

¿Cómo hay que actuar?

Hay que escuchar a los menores y no pensar que es una tontería, una cosa pasajera que se solucionará con el tiempo. Los psicólogos recomiendan que en lugar de restarle importancia, hay que intentar entender al adolescente y si fuera necesario pedir ayuda profesional.