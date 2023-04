Una joven aparece muerta tras denunciar bullying en su colegio de Gijón: "Habéis llevado a una niña al suicidio"

Claudia González Álvarez era una joven de 21 años que desapareció el pasado viernes de su domicilio en Gijón, según el aviso que recibió la Policía Local de la Localidad, y que había dejado escrita una denuncia en sus perfiles de redes sociales sobre la situación de acoso que habría sufrido durante su etapa en el colegio, desencadenante de lo que todo apunta a ser un suicido.

Este sábado, efectivos de Bomberos y de Salvamento Marítimo han localizado su cuerpo sin vida en el cerro de Santa Catalina tras rastrear la zona con tres efectivos y una moto de agua.

Denuncia de bullying

La joven, antes de desaparecer, habría dejado escrita a mano una nota de despedida asegurando haber sido víctima de acoso escolar por parte de la promoción de "estudiantes de 2002 del Colegio La Asunción de Gijón". Aunque en su perfil de Instagram ya no aparece publicada la foto que ella subió del texto, la nota que ha circulado en redes sociales.

"Habéis llevado a una niña de altas capacidades al suicidio"

"Queridos acosadores: Sabéis quienes sois, soy yo, Claudia, 'Ratatui'", comienza esta dura carta, la última que publicó la joven, que continua: "Espero que todos y cada uno de vosotros sepáis el daño que vuestras acciones han hecho. Habéis cogido a una niña de alta autoestima y de altas capacidades y la habéis machacado hasta el punto de no salir de la cama en años y de llevarla al suicidio".

Además, deja entrever que las personas que le habrían hecho bullying serían personas de círculos conocidos o con mucha presencia en internet: "Me da igual que seáis hijos de famosos, que tengáis más de 10.000 seguidores en redes sociales o que os victimicéis. DAIS ASCO".

"Que sepáis que habéis herido a muchas personas y ahora espero que carguéis con una muerte en vuestra conciencia. Por favor, parad el acoso, dejad a las personas ser quienes son. #STOPBULLYING. Hasta siempre", concluye.

El colegio expresa sus condolencias

A raíz del fallecimiento de la joven, el Colegio La Asunción ha emitido un comunicado expresando sus "condolencias". "Tanto la Dirección del Centro como la Titularidad y toda la Comunidad Educativa lamentan profundamente esta dolorosa pérdida que ha suscitado en todos los miembros del colegio una enorme tristeza y conmoción", indican en el comunicado.

Del mismo modo, el colegio se ha puesto a disposición "de la familia, la comunidad educativa y si fuera necesario de las autoridades". "Rogamos respeto para todas las personas que en estos momentos están viviendo un difícil momento", concluyen.

Los presuntos acosadores, señalados

Por otro lado, durante las últimas horas se está viendo cómo en diferentes redes sociales se apunta a los posibles acosadores de Claudia, todos ellos mayores de edad en la actualidad. Algunos de los perfiles de las personas acusadas se están configurando como privados, de manera que ya no son públicos para todo aquel que quiera ver su contenido. Cabe recordar, en cualquier caso, que eso no es prueba de que estas personas estuvieran implicadas o no en este presunto caso de bullying.

Teléfono de la Esperanza

En España, el Gobierno puso a disposición contra el suicidio el 024, un número gratuito que ofrece un servicio anónimo y atiende las 24 horas del día. También se puede contactar al Teléfono de la Esperanza, 717 003 717, o el Teléfono Contra el Suicidio, 911 385 385.