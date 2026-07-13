La ex directora de la Agencia Tributaria afirma que se investiga todo el patrimonio de Zapatero: "Es nuestra obligación"

Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la SEPI, Fernández Doctor rechazó las acusaciones del Partido Popular, que vinculó su marcha con ese expediente. "Ese asunto no ha tenido nada que ver" con su decisión, sostuvo, al tiempo que explicó que su intención era dejar la dirección de la Agencia Tributaria "mucho tiempo antes". Al ser preguntada si se está investigando todo el patrimonio de Zapatero, ha remarcado: "Es nuestra obligación".

Los senadores del PP también le reprocharon haber permitido la prescripción de actuaciones relacionadas con ese caso, una afirmación que la exresponsable del organismo negó. Según explicó, la Agencia Tributaria actuó conforme a los procedimientos habituales y dentro de los plazos establecidos. "Hemos abierto las investigaciones cuando hemos entendido que había que hacerlas y hemos actuado conforme a los plazos en los que hemos entendido que debíamos hacerlo", afirmó. Además, respondió tajantemente cuando se le preguntó si había sufrido presiones o inconvenientes por impulsar las investigaciones a Zapatero, asegurando que no se habían producido.

Admite un "lamentable error" en el caso de Julio Martínez

Durante la sesión, el senador popular Salvador de Foronda también interrogó a Fernández Doctor sobre la actuación de la Agencia Tributaria respecto al empresario Julio Martínez. El parlamentario señaló que el empresario dejó de presentar la declaración de la renta durante varios años pese a percibir ingresos como administrador sujetos a retenciones y mantener elevados gastos, circunstancias que, a su juicio, deberían haber activado los mecanismos de control.

"¿Cómo es posible que no salte que no hace declaración de la renta, que está cobrando como administrador y no le salte? Y es más, además pagaba 60.000 euros al mes por un inmueble en la calle Diego de León (...) y resulta que las cuentas las tenía a cero. ¿Esto no les da a ustedes para iniciar un procedimiento?", ha preguntado el senador del PP.

La exdirectora reconoció no entender por qué no se detectó esa situación y admitió que fue "un lamentable error". Asimismo, confirmó que el área de gestión de la Agencia Tributaria realizó "alguna actuación" relacionada con el empresario, aunque evitó ofrecer más detalles, "ya le he dicho bastante", concluyó.

Se ampara en el deber de confidencialidad

A lo largo de su comparecencia, Fernández Doctor declinó responder a varias preguntas relacionadas con la investigación sobre Rodríguez Zapatero al considerar que está obligada a preservar la confidencialidad de la información tributaria.

En este sentido, recordó que el artículo 95.3 de la Ley General Tributaria le impide revelar datos protegidos, salvo en determinados supuestos excepcionales. Aunque reconoció que la norma contempla la posibilidad de facilitar información a las comisiones de investigación cuando afecte a altos cargos y sea imprescindible para el desarrollo de sus trabajos, sostuvo que, en este caso, esos requisitos no concurren.

"Hay muchos de los temas por los que ustedes me preguntan que yo, por mis obligaciones de confidencialidad que me exige el artículo 95.3 de la Agencia Tributaria, no voy a poder contestar", ha sostenido. Además, argumentó que las actuaciones relacionadas con el expresidente del Gobierno forman parte de un procedimiento judicial en curso, por lo que facilitar información podría vulnerar el deber de secreto.

El letrado sostiene que sí puede responder

La interpretación de Fernández Doctor fue rebatida durante la sesión por el letrado de la comisión, quien consideró que sí podía facilitar información relativa a personas que hayan ocupado altos cargos en la Administración General del Estado cuando esta sea relevante para la investigación parlamentaria.

Pese a ello, la exdirectora de la Agencia Tributaria mantuvo su negativa y advirtió de que revelar datos vinculados a un procedimiento penal podría suponer un delito de revelación de secretos, por lo que insistió en que no estaba dispuesta a asumir ese riesgo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.