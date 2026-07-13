Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Zapatero

La ex directora de la Agencia Tributaria afirma que se investiga todo el patrimonio de Zapatero: "Es nuestra obligación"

A lo largo de su comparecencia, Fernández Doctor declinó responder a varias preguntas relacionadas con la investigación sobre Rodríguez Zapatero al considerar que está obligada a preservar la confidencialidad de la información tributaria.

Soledad Fernández Doctor, compareciendo en el Senado

La ex directora de la Agencia Tributaria afirma que se investiga todo el patrimonio de Zapatero: "Es nuestra obligación" | Europa Press

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la SEPI, Fernández Doctor rechazó las acusaciones del Partido Popular, que vinculó su marcha con ese expediente. "Ese asunto no ha tenido nada que ver" con su decisión, sostuvo, al tiempo que explicó que su intención era dejar la dirección de la Agencia Tributaria "mucho tiempo antes". Al ser preguntada si se está investigando todo el patrimonio de Zapatero, ha remarcado: "Es nuestra obligación".

Los senadores del PP también le reprocharon haber permitido la prescripción de actuaciones relacionadas con ese caso, una afirmación que la exresponsable del organismo negó. Según explicó, la Agencia Tributaria actuó conforme a los procedimientos habituales y dentro de los plazos establecidos. "Hemos abierto las investigaciones cuando hemos entendido que había que hacerlas y hemos actuado conforme a los plazos en los que hemos entendido que debíamos hacerlo", afirmó. Además, respondió tajantemente cuando se le preguntó si había sufrido presiones o inconvenientes por impulsar las investigaciones a Zapatero, asegurando que no se habían producido.

Admite un "lamentable error" en el caso de Julio Martínez

Durante la sesión, el senador popular Salvador de Foronda también interrogó a Fernández Doctor sobre la actuación de la Agencia Tributaria respecto al empresario Julio Martínez. El parlamentario señaló que el empresario dejó de presentar la declaración de la renta durante varios años pese a percibir ingresos como administrador sujetos a retenciones y mantener elevados gastos, circunstancias que, a su juicio, deberían haber activado los mecanismos de control.

"¿Cómo es posible que no salte que no hace declaración de la renta, que está cobrando como administrador y no le salte? Y es más, además pagaba 60.000 euros al mes por un inmueble en la calle Diego de León (...) y resulta que las cuentas las tenía a cero. ¿Esto no les da a ustedes para iniciar un procedimiento?", ha preguntado el senador del PP.

La exdirectora reconoció no entender por qué no se detectó esa situación y admitió que fue "un lamentable error". Asimismo, confirmó que el área de gestión de la Agencia Tributaria realizó "alguna actuación" relacionada con el empresario, aunque evitó ofrecer más detalles, "ya le he dicho bastante", concluyó.

Se ampara en el deber de confidencialidad

A lo largo de su comparecencia, Fernández Doctor declinó responder a varias preguntas relacionadas con la investigación sobre Rodríguez Zapatero al considerar que está obligada a preservar la confidencialidad de la información tributaria.

En este sentido, recordó que el artículo 95.3 de la Ley General Tributaria le impide revelar datos protegidos, salvo en determinados supuestos excepcionales. Aunque reconoció que la norma contempla la posibilidad de facilitar información a las comisiones de investigación cuando afecte a altos cargos y sea imprescindible para el desarrollo de sus trabajos, sostuvo que, en este caso, esos requisitos no concurren.

"Hay muchos de los temas por los que ustedes me preguntan que yo, por mis obligaciones de confidencialidad que me exige el artículo 95.3 de la Agencia Tributaria, no voy a poder contestar", ha sostenido. Además, argumentó que las actuaciones relacionadas con el expresidente del Gobierno forman parte de un procedimiento judicial en curso, por lo que facilitar información podría vulnerar el deber de secreto.

El letrado sostiene que sí puede responder

La interpretación de Fernández Doctor fue rebatida durante la sesión por el letrado de la comisión, quien consideró que sí podía facilitar información relativa a personas que hayan ocupado altos cargos en la Administración General del Estado cuando esta sea relevante para la investigación parlamentaria.

Pese a ello, la exdirectora de la Agencia Tributaria mantuvo su negativa y advirtió de que revelar datos vinculados a un procedimiento penal podría suponer un delito de revelación de secretos, por lo que insistió en que no estaba dispuesta a asumir ese riesgo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Piden la detención del etarra Luis María Olalde tras ser localizado en Venezuela

Imagen de Alazne Solabarrieta Lecea y Koldo Olalde, en un cartel de búsqueda tras el terremoto

Publicidad

España

Soledad Fernández Doctor, compareciendo en el Senado

La ex directora de la Agencia Tributaria afirma que se investiga todo el patrimonio de Zapatero: "Es nuestra obligación"

El letrado José Aníbal Álvarez, primer abogado del exministro José Luis Ábalos en el caso Koldo

El exabogado de Ábalos declara que Leire Díez le ofreció pagarle a través de una sociedad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), durante su intervención este lunes en el Puesto de Mando Avanzado de Turre

Pedro Sánchez pide un pacto climático desde el incendio de Los Gallardos: "La emergencia climática mata"

Imagen de Alazne Solabarrieta Lecea y Koldo Olalde, en un cartel de búsqueda tras el terremoto
ETA

Piden la detención del etarra Luis María Olalde tras ser localizado en Venezuela

La exedil de Móstoles
Acoso

Imputado el Alcalde de Móstoles por presunto acoso sexual y laboral a una exconcejala

Imagen de Begoña Gómez
Caso Begoña

La Audiencia Provincial de Madrid decidirá si Begoña Gómez debe ser juzgada por un jurado popular

Coincidiendo con el día en que la mujer del presidente tiene que devolver el pasaporte al juez, cinco magistrados de la Audiencia Provincial estudian su futuro judicial.

(Foto de ARCHIVO) FILED - 22 February 2009, Berlin: FILE PHOTO - Spanish Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero speaks at a press conference at the Chancellery in Berlin. Photo: Soeren Stache/dpa 22/02/2009 ONLY FOR USE IN SPAIN
CORRUPCIÓN

El PP estrecha el cerco sobre el PSOE tras las dudas sobre el origen de las joyas de Zapatero

Los populares reactivan su ofensiva contra los socialistas y citarán en la Comisión del Senado al recién imputado Juan Manuel Serrano. Fue exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en 2018 y expresidente de Correos.

Imagen de archivo de una concentración en la que uno de los participantes muestra una foto del concejal del PP Miguel Ángel Blanco

¿Saben los jóvenes quién fue Miguel Ángel Blanco?

Juanma Moreno da la última hora del incendio

Juanma Moreno confirma que el incendio de Los Gallardos ha sido "cruento, complejo, difícil y terrible"

Sumar celebrará este sábado una asamblea con el objetivo de reorganizarse tras la salida de Yolanda Díaz

Sumar celebra una asamblea para reorganizarse tras la salida de Yolanda Díaz

Publicidad