Muere la influencer Marie Claire González tras confesar el maltrato recibido por parte de su expareja

La influencer, empresaria y fundadora de Executive Lab, Marie Claire González, ha fallecido a los 39 años después de denunciar en sus redes sociales la violencia de género y los presuntos malos tratos que, según aseguró, sufrió a manos de su expareja.

Según publican varios medios panameños, horas antes de su muerte la empresaria habría dejado programado un mensaje en sus historias de Instagram que, tras conocerse su fallecimiento, ha adquirido una especial relevancia.

"Le quitaste la madre a mis hijos"

"Creo que lo que más te dolió fue que te desenmascaré ante todos. Me arrebataste las ganas de vivir, de confiar y de creer en la bondad ajena; le quitaste la madre a mis hijos. Espero que tú y tu familia carguen con eso en su descendencia. A diferencia de ustedes, que confían en la brujería, yo creo firmemente en Dios; Él entiende mi dolor y sé que me recibe con los brazos abiertos".

No era la primera vez que la influencer se pronunciaba sobre la violencia de género. El pasado 1 de julio publicó un mensaje dirigido a posibles víctimas de maltrato físico y psicológico: "Aprende a reconocer las señales del abuso y del maltrato psicológico. Habla. Busca ayuda". "NO estás loca, como te lo han hecho creer, NI ESTÁS EXAGERANDO, que es la frase común", añadía.

Tan solo unos días antes, el 28 de junio, compartió una fotografía en la que aparecía con el rostro amoratado, especialmente alrededor de un ojo. La imagen iba acompañada del breve mensaje: "Tamos vivos".

Se investiga como un suicidio

Por el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la causa de la muerte. No obstante, según informan medios locales, el caso se investiga como un presunto suicidio, a la espera de que se haga público el informe forense.

Tras conocerse la noticia, sus perfiles en redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia, admiración y apoyo de seguidores y allegados, que lamentan su fallecimiento.

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