¿Son suficientes seis policías para parar a 80.000 migrantes?: "Lo único que pudieron hacer fue apartarse para no ser aplastados"

‘Espejo Público’ ha recreado en plató un control fronterizo similar al desplegado en Ceuta el pasado 30 de julio. ¿Era posible contener aquella avalancha? ¿Pueden tramitarse ahora todos los expedientes con los medios disponibles? Seis agentes de policía representantes de JUPOL han analizado el operativo y la situación que continúan viviendo sus compañeros en la ciudad.

“El dispositivo claramente es insuficiente”

Laura García, portavoz de JUPOL, ha explicado que en el lugar había seis agentes de la Policía Nacional y entre seis y ocho guardias civiles. Ante la llegada masiva de personas, los policías tuvieron que priorizar su seguridad y la de quienes cruzaban la frontera. “Los compañeros lo único que pudieron hacer fue apartarse e intentar no ser aplastados por la gran masa que entraba”, ha relatado.

Aarón Rivero, secretario general de JUPOL, ha coincidido en que los medios eran insuficientes y ha explicado que los agentes recibieron la indicación de dejar pasar a las personas cuando comprobaron que no podían contenerlas sin poner vidas en riesgo.

Tenían una orden clara de dejar pasar a la gente. Lo prioritario era que no les pasara nada a los inmigrantes y, lógicamente, proteger nuestra vida

Rivero ha asegurado que, de haber intentado detener la avalancha, el balance podría haber sido aún más grave. También ha denunciado una falta de previsión pese a las advertencias que, según ha afirmado, existían antes de la entrada masiva.

“Con la normativa ordinaria es imposible sacar adelante las expulsiones”

Sebastián Gómez, secretario provincial de JUPOL en Valencia y natural de Ceuta, ha advertido de que los procedimientos de expulsión podrían prolongarse durante años si se utiliza la legislación ordinaria.

“Con la normativa ordinaria se está mintiendo a los ciudadanos y a los ceutíes si se dice que se les va a expulsar en un corto periodo”, ha señalado. Según sus cálculos, entre la tramitación de los expedientes y las solicitudes de protección internacional, el proceso podría durar “dos años o dos años y medio”.

Se está dilatando y se va a cronificar el problema en mi tierra

El representante sindical ha defendido la adopción de medidas extraordinarias y ha asegurado que la salud mental de los ceutíes está “al límite”.

“Seguimos sin tener órdenes claras”

Hugo del Prado, delegado de la Unidad de Intervención Policial de JUPOL, ha reclamado más efectivos sobre el terreno y directrices precisas para poder intervenir. “Lo más importante es poner más personal y, sobre todo, que nos den órdenes más concretas y claras, porque a día de hoy seguimos sin tenerlas”, ha denunciado.

El agente ha advertido de que en Ceuta se vive una “calma muy tensa” y ha considerado necesario enviar “dos o tres veces más” policías para poder responder si se producen nuevos episodios violentos. José Luis de Alcácer, delegado de la Unidad de Prevención y Reacción, también ha alertado de las dificultades para atender las reyertas. Según ha explicado, las patrullas ordinarias de dos agentes necesitan recurrir continuamente al apoyo de los subgrupos de la UPR.

“Cualquier chispa puede hacer que la situación se incendie”

Ivón Domínguez, portavoz de JUPOL, ha mostrado su preocupación por el inicio del curso escolar. “Cualquier chispa puede hacer que la situación se incendie. Las familias están muy preocupadas”, ha advertido.

El portavoz ha asegurado que algunos padres están optando por mantener a sus hijos en casa ante la incertidumbre, mientras quienes los llevan a clase lo hacen con una “evidente preocupación”. Los representantes de JUPOL han pedido que las posibles convocatorias difundidas en redes sociales para una nueva entrada masiva no vuelvan a afrontarse con improvisación. “Lo que hay que hacer es tener un buen despliegue policial, no hacerlo todo corriendo y llegar siempre tarde”, ha concluido Laura García.

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