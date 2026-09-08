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EL HORMIGUERO
De Zendaya a Antonio Banderas: las estrellas que buscan el antídoto contra el cuñadismo en El Hormiguero
Pablo Motos presenta Misión imposible, no… lo siguiente, la nueva película del programa, protagonizada por numerosos invitados de la pasada temporada y rodada durante meses coincidiendo con sus visitas.
La historia reúne a conocidos rostros en la búsqueda de un laboratorio secreto que guarda el antídoto contra un misterioso virus. Su amenaza ha contagiado a toda la población con el cuñadismo.
Zendaya, Tom Holland, Chris Hemsworth, Elsa Pataky, Simone Biles, Antonio Banderas, Can Yaman, Ilia Topuria y Marc Márquez son algunas de las estrellas que participan en esta producción especial de El Hormiguero.
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