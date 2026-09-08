De Zendaya a Antonio Banderas: las estrellas que buscan el antídoto contra el cuñadismo en El Hormiguero

La historia reúne a conocidos rostros en la búsqueda de un laboratorio secreto que guarda el antídoto contra un misterioso virus. Su amenaza ha contagiado a toda la población con el cuñadismo.

Zendaya, Tom Holland, Chris Hemsworth, Elsa Pataky, Simone Biles, Antonio Banderas, Can Yaman, Ilia Topuria y Marc Márquez son algunas de las estrellas que participan en esta producción especial de El Hormiguero.

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