Feijóo responde a su "doble" estadounidense: "Sí, a mí me gusta cantar pero yo no cantaría"

El parecido físico entre Alberto Núñez Feijóo y el músico estadounidense Cash Stevens se ha convertido en una de las curiosidades que más comentarios ha generado en redes sociales durante los últimos días. El propio Stevens ha descubierto la comparación durante uno de sus directos, después de que varios espectadores le hayan señalado su parecido con el presidente del Partido Popular.

"Vi su foto y pensé: wow, sí, él es más guapo de lo que yo soy, pero puedo tocar la guitarra", ha explicado Stevens, que también ha contado cómo la audiencia de su directo ha comenzado a crecer después de que los usuarios hayan empezado a escribir comentarios sobre su parecido con Feijóo.

Según ha relatado el músico, normalmente ha tenido unas 200 personas escuchando sus directos, pero en aquella ocasión la cifra ha pasado de 200 a 500 espectadores, después a 1.000 y posteriormente a 2.000. Cuando ha terminado la emisión, 55.000 personas habían visto ya el directo. "No sé mucho de él, pero cuando ves a alguien que se te parece sientes una amistad", ha asegurado Stevens, que incluso ha planteado la posibilidad de compartir escenario con Feijóo y cantar juntos.

Feijóo también ha hablado de música

Preguntado por su parecido con el guitarrista estadounidense y por si le gustaría cantar con él, Feijóo ha respondido con sentido del humor. "Sí, a mí me gusta cantar", ha reconocido el presidente del PP. Sin embargo, ha dejado claro que no se ve compartiendo escenario con su "doble": "Pero yo no cantaría".

Durante la conversación también se ha planteado qué canción podrían interpretar juntos. Entre las opciones ha aparecido Julio Iglesias, aunque Stevens ha propuesto finalmente un clásico: "¡La Bamba!". Feijóo ha definido al músico estadounidense como "un tío simpático" y ha reconocido que el fenómeno ha hecho que Stevens haya ganado popularidad entre el público español.

El líder del PP también ha bromeado sobre el parecido físico entre ambos. "Si tuviese un desprendimiento de retina y le quitas las gafas, pues igual", ha comentado entre risas, antes de insistir en que Stevens "es muy simpático".

Aute y Sabina, los cantautores de Feijóo

Feijóo también ha hablado sobre sus gustos musicales y ha mencionado a dos de los cantautores españoles que más le han acompañado a lo largo de los años: Luis Eduardo Aute y Joaquín Sabina. "Mis cantautores que me han acompañado han sido Aute y Sabina", ha explicado.

Además, el presidente del PP ha dejado abierta la posibilidad de encontrarse personalmente con Stevens. El músico, según se ha señalado durante la entrevista, tiene previsto viajar a Madrid el próximo mes de abril. "Lo que está claro es que parece ser que va a venir en abril a Madrid, y yo, si viene en abril a Madrid y quiere tener una charla conmigo, encantado", ha asegurado Feijóo.

De esta forma, el parecido que ha comenzado como una curiosidad en redes sociales ha terminado generando una posible cita entre ambos en Madrid. Por ahora, Feijóo ha descartado cantar junto a su "doble", aunque sí se ha mostrado dispuesto a conocerlo personalmente.

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