El 'Shakirazo' de Mario Vargas Llosa a Isabel Preysler

Muchos son los que han interpretado que los últimos relatos de Mario Vargas Llosa tienen tintes autobiográficos relacionados con la convivencia del autor con Isabel Preysler. No es descabellado pensarlo, puesto que se dan muchos paralelismos entre el protagonista y el autor. El personaje, al igual que Mario tiene una avanzada edad y recuerda a su mujer, a la que llama Carmencita y que muchos ven en ella a Patrica Llosa, la mujer con la que compartió cinco décadas de su vida, además de sus tres hijos y varios nietos.

En Espejo Público hemos recordado ese primer fragmento que despertó las alarmas de lo que podría haber sido esa última etapa en la relación de Mario con Isabel, a todos sorprendió que el Nobel hablara de "la pichula", no faltaron las elucubraciones sobre este tema y también sobre el supuesto arrepentimiento del escritor por haber abandonado a su mujer.

"Todas las noches, parece mentira, desde que cometí la locura de abandonar a mi mujer, pienso en ella y me asaltan los remordimientos. Creo que solo una cosa hice mal en la vida: abandonar a Carmencita por una mujer que no valía la pena. Todas las noches pienso en ella y le pido perdón".

"Ya me olvidé del nombre de aquella mujer por la que abandoné a Carmencita. Nunca la quise. Fue un enamoramiento violento y pasajero, una de esas locuras que revientan una vida. Por hacer lo que hice, mi vida se reventó y ya nunca más fui feliz. Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipi".

Cuando parecía que la tormenta había llegado a la calma, Mario Vargas Llosa sorprende con un nuevo relato que deja al descubierto, ( en el caso de ser autobiográfico), que las conversaciones interesantes con Isabel Preysler brillaban por su ausencia.

“Cuando yo les pregunté por qué se preocupaban tanto por las cremas, los ungüentos, los afeites, los noté incómodos, como si hubiera violado un terreno íntimo. Luego de una larguísima pausa, uno de ellos murmuró: 'Nuestro cuerpo es sagrado y hay que cuidarlo'. Para ellos, en verdad, lo sagrado son las perfumerías y las farmacias. Me preguntaron si no me había echado algo para el sol y como les dije que no, que nunca usaba cremas protectoras, se escandalizaron.”

Los colaboradores han sacado sus propias conclusiones, Jaime de los Santos ha empatizado con el escritor peruano; "entiendo que a un Premio Nobel hablar solo de cosméticos se le haga bola. He coincidido con Isabel Preysler en varias ocasiones y la verdad es que no le gusta profundizar en las conversaciones".

Por su parte Nacho Gay, no cree que los celos por parte del escritor no fuese asegura que según sus fuentes; "Mario Vargas Llosa estaba más cansado de la relación que Isabel Preysler, y eso sucedía desde hacía mucho tiempo".