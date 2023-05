Ser autónomo en España: una opción más atractiva para los extranjeros que para los españoles

Ser autónomo en España muchos lo consideran todo un acto de valentía. Sin embargo, según las últimas cifras, para los extranjeros que vienen a vivir aquí es una opción muy atractiva. En el último año 24.037 ciudadanos extranjeros se han dado de alta como autónomos para emprender su propio negocio, que se suman al casi medio millón de autónomos internacionales que hay en total.

Las nacionalidades son muy diversas. De estos, solo el 40% vienen de países de la Unión Europea, la mayoría de los autónomos extranjeros en España son chinos (62.510), seguidos de rumanos (46.162), italianos (37.224), y en cuarto lugar marroquíes (27.713).

Cada vez menos autónomos españoles

Mientras que el número de emprendedores foráneos aumenta sus cifras, el de autónomos de nacionalidad española cae en 21.479 personas, un descenso casi equiparable al crecimiento de los autónomos extranjeros en nuestro país.

Impuestos altos, pero más facilidades que en otros países

Alejandro se vino con su familia desde Argentina buscando un cambio de vida y emprendiendo con una tienda de empanadillas caseras tradicionales de su tierra. Asegura que ser autónomo es complicado en cualquier sitio, pero que en nuestro país es más fácil, aunque dice que se pagan muchos impuestos, pero que el modelo de negocio es más viable. Asegura que España es el futuro para quienes quieren emprender, y que, por eso, mucha gente de su entorno ha decidido intentarlo aquí.

El Covid complicó la oportunidad de Daniela de ser asalariada en España, así que, a contracorriente de la pandemia, decidió abrir su propio negocio con sus hermanos, algo de lo que no se arrepiente.

En Bangladesh Masum no estaba contento con sus oportunidades laborales, así que se vino a España y se hizo autónomo. Él está feliz con su decisión, pero reconoce que tampoco es fácil, ya que no todos los meses entran los mismos ingresos en la cuenta y hay veces que tiene que hacer malabares, en especial, dice, por los seguros de los trabajadores. Lleva ya varios años en nuestro país y asegura que antes no había tantos foráneos que decidieses emprender, pero que ahora cada vez hay menos internacionales trabajando asalariados y más autónomos valientes que deciden ser dueños de su propio trabajo.